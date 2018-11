Enache pune eșecul cu 5-1 cu CFR Cluj pe seama naivității!

Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoșani, a pus eșecul usturător suferit pe teren propriu în fața campioanei CFR Cluj, scor 1-5, pe seama naivității și a lipsei de șansă pe care elevii săi l-au avut în acest meci.

„Nu știu ce să spun. Nu s-au limpezit încă lucrurile. Momentele decisive au fost în primele 20 de minute atunci când am băgat adversarul într-un context de joc pe care îl aștepta, cu acel autogol. Am avut șansa noastră să revenim și am avut ghinionul celor două bare. Am încercat să reintrăm în joc, am creat un context de joc ideal pentru adversar. Au reușit să profite de spațiile mari din jumătatea noastră de teren. Am fost oarecum naivi că am jucat de maniera asta dar era greu la 0-1 sau 0-2 să te aperi. Am încercat să revenim în joc. Zilele acestea făceam o analiză la activitatea noastră și am constatat că din 13 meciuri doar în două meciuri nu am înscris. Am vrut să arătăm că suntem o echipă cu potențial bun ofensiv. Dacă aveam puțină șansă la prima ocazie, lucrurile ar fi stat altfel. Am făcut și noi destul greșeli iar cu un asemenea adversar, orice greșeală se transformă în dezastru”, a delarat Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoșani.

Cu cele trei puncte câștigate la Botoșani, CFR Cluj și-a consolidat fotoliul de lider în clasament având 29 de puncte și indiferent de rezultatele care se vor consemna până la finalul etapei, se vor menține pe primul loc în liga I.

De partea cealaltă echipa lui Costel Enache a rămas pe locul 9 în Liga I cu 15 puncte dar poate pierde două poziții în clasament în funcție de rezultatele pe care Concordia Chiajna și Dinamo le vor obține în această rundă.