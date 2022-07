Enriko Papa lasă Liga 1 pentru liga a doua din Turcia!

FC Botoșani rămâne fără căpitan. Chiar la prezentarea lotului, Valeriu Iftime, finanțatorul echipei, a transmis publicului că Enriko Papa se va despărți de gruparea moldavă.

Căpitanul va pleca mâine spre Turcia pentru a susține vizita medicală, după care va semna pe o perioadă de doi ani cu Rizespor, formație care a retrogaradat sezonul trecut din Super Lig și va evolua în liga secundă din Turcia, unde va avea ca obiectiv imediat revenirea în eșalonul de elită.

„Vreau să-i mulțumesc lui nea Valeriu (n.r. Valeriu Iftime) că mă ajută, mă lasă să plec la mai bine pentru familia mea. Îmi cer scuze dacă vă supăr , dar trebuie să mă gândesc la familia mea, am copil, am familie. Am venit acum patru ani înainte, nu știam limba, nu știam nimic. Băieții și nea Valeriu m-au ajutat mult. Și voi toți ne-ați ajutat să ajungem sus. Am încredere că băieții o să fie mai sus”, a fost mesajul pe care Enriko Papa l-a transmis publicului prezent la prezentarea lotului.

Întrebat de jurnaliști dacă regretă ceva din această peerioadă în care a îmbrăcat tricoul FC Botoșani, mijlocașul albanez a spus că ratarea play-off-ului din sezonul trecut l-a marcat foarte mult.

„Oamenii de aici mă iubesc și eu la fel. Eu le cer să vină la stadion și să-I încurajeze în continuare pe băieți. De Botoșani se aude în toată țara în primul rând datorită echipei de fotbal. Am făcut o treabă bună împreună aici și am foarte multe amintiri plăcute. Dintre toate însă cea mai frumoasă e cea din primul an în care am mers în play-off. A fost ceva fantastic. Atunci n-am clasat și pe locul 3 și a fost ceva extraordinar, ceva special. Ca și dezamăgire, pot spune că cea mai mare e că nu am prins play-off-ul”, a declarat Enriko Papa.

În cele patru sezoane petrecute la FC Botoșani, mijlocașul albanez născut pe 12 martie 1993, și cotat de site-ul de spcialitate transfrmarkt.d la 1.2 milioane de euro, a adunat 124 de meciuri, a marcat 11 goluri, trecându-și în cont și 7 assist-uri.