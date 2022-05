Episodul sinuciderii din Timișoara s-a repetat! Un bărbat din Slatina s-a aruncat de la etajul 10

La doar câteva zile de la incidentul ce a avut loc în Timișoara, unde o mamă a ales să se sinucidă, alături de cei doi copii ai săi, o altă veste cutremură România. Un bărbat din Slatina s-a aruncat în gol de pe un bloc cu 10 etaje.

Astăzi, în jurul orei prânzului, un bărbat din Slatina a ales să își curme viața. Acesta s-a aruncat de la etajul 10, în gol, de pe un bloc. Omul avea vârsta de 39 de ani, iar martorii spun că nu ar fi locuit în acel imobil.

Locuitorii din blocul cu pricina au spus că nu îl cunosc pe bărbatul care s-a sinucis astăzi. Cel mai probabil, el ar fi ales clădirea respectivă pentru a-și lua viața, deoarece accesul pe casa scării fiind unul facil. Geamul uşii de la intrare era spart şi se putea acţiona încuietoarea și de afară.

Doi adolescenți au încercat să îl oprească pe bărbat din a se sinucide

Înainte de a-și pune capăt zilelor, omul a fost zărit de doi adolescenți. Tinerii se îndreptau spre lift în momentul în care l-au văzut pe acesta la fereastra etajului zece. Atunci, spun ei, cu puțin timp înainte de a face gestul tragic, au încercat să-l convingă să nu recurgă la o astfel de faptă.

Din nefericire, deși părea ezitant la început, imediat victima, a cărui identitate nu a fost încă cunoscută, a și sărit, refuzând să le asculte sfaturile. Îngroziți, tinerii spun că s-au reîntors în apartament și chiar ei au apelat numărul unic de urgență 112.

”L-am întrebat ce face acolo, a zis că sare. Se ţinea cu mâinile de tocul ferestrei, părea ezitant. L-am rugat: «Nu sări!», dar atunci s-a aruncat. Am auzit «Buf!», ne-am speriat şi am fugit în apartament şi am sunat la 112“, au povestit cei doi adolescenți, martori la tragedie.

La fața locului s-a deplasat imediat un echipaj SAJ și un echipaj SMURD. Din păcate, pentru cel care a decis să recurgă la un gest atât de dur, cadrele medicale nu au mai putut face nimic, iar acestea au declarat decesul bărbatului.

În acest caz, oamenii legii din Slatina au deschis o anchetă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs nefericitul eveniment, dar și pentru a afla identitatea victimei. Trupul neînsuflețit al bărbatului a fost transportat la morgă pentru efectuarea necropsiei.

