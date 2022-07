„Era trecută în meniu, dar fără preț!” Câți euro i s-a cerut unei turiste din România, pe o simplă ciorbă în Lefkada

Incredibil cât au plătit niște turiști români pentru o porție de ciorbă de pește în Grecia, stațiunea Lefkada. În meniu nu era trecut prețul, iar când a venit nota de plată, aceștia au avut un șoc.

Pe un grup de pe Facebook, numit ”Forum Lefkada”, destinat turiștilor români din Grecia, o româncă a povestit cât i-au cerut la un restaurant pe o singură ciorbă de pește.

Cât a costat o porție de ciorbă la o tavernă din Lefkada

Turista de cetățenie română s-a oprit să mănânce alături de familie o porție de ciorbă, la taverna Elena din Nydri, din Lefkada. Prețul preparatului nu era trecut în meniu, însă tot și-au comandat. La final, când a venit nota de plată, familia de români au observat că trebuie să plătească 18 euro pentru o singură porție. Au rămas complet surprinși, dar și dezamăgiți de prețul exorbitant. În România, o simplă ciorbă variază între 10 și 25 de lei, în Grecia se pare că prețurile sunt duble.

”Îmi pare rău pentru voi dragilor, dar că sa vă consolam și noi am avut o experiență urâtă azi la taverna Elena din Nydri. Am vrut să mâncăm o ciorba de pește, era trecută în meniu, dar fără preț, am întrebat dacă au și ne-au răspuns că da, doar că și noi am greșit că nu am întrebat cât e porția. Surpriza a fost la final…..18 euro porția…”, a scris românca pe grupul de Facebook, Forum Lefkada.

