Eșec pus pe seama greșelilor de Mangia: „Am făcut prea multe greșeli!”

Italianul Devis Mangia a pus eșecul pe care Universitatea Craiova l-a suferit la Mediaș cu Gaz Metan, scor 3-2 într-un meci contând pentru etapa a VIII-a a Ligii I pe seama greșelilor făcute de elevii săi atât pe faza ofensivă dar mai ales pe cea defensivă.

„Am făcut prea multe greșeli. Am avut foarte multe ocazii, am stat mult în jumătatea lor de teren, am intrat în careu, dar au fost multe erori. Nu sunt supărat pe arbitraj. Și dacă nu sunt eu supărat nu ar trebui să fie nimeni. Am văzut ce s-a întâmplat azi, orice e posibil. Se poate spune și asta, că jucătorii s-au relaxat după victoria cu Dinamo. Eu joi am făcut primul antrenament cu tot lotul. Trebuie să lucrăm foarte mult în continuare. O echipă care pierde 3 meciuri 8 trebuie să se gândească cum să facă puncte nu la ce fac cei din fruntea clasamentului Avem mulți jucători la dispoziție și m-am gândit să-l menajez. Bancu a jucat 90 de minute acum câteva zile și la fel și Cicâldău. Jucătorii tineri trebuie să muncească, dar Mihăilă a făcut o partidă bună pe un teren dificil, mai ales pentru calitățile lui. L-am menajat puțin pentru că a avut o accidentare și a jucat puțin și la națională” a declarat Devis Mangia, antrenorul principal al formțaiei Univestitatea Craiova, după duelul pierdut la Mediaș cu 3-2.

Oltenii au ratat șansa de a se apropia de liderul FCSB, care are meci greu în această seară în Gruia pe terenul campioanei, CFR Cluj.

Gaz Metan Mediaş a învins aseară pe teren propriu, cu scorul de 3-2 (2-1), pe Universitatea Craiova, într-un meci contând pentru etapa a VIII-a a Ligii I.

Duelul din Ardeal a fost unul spectaculos în care arbitrul Andrei Chivulete a acordat numai puțin de patru lovituri de la 11 metri și a arătat un cartonaș roșu. Trei din cele pattru penalty-uri au fost în favoarea oltenilor care au transofrmat doar două lovituri de la 11 metri. De asemenea, cartonașul roșu a fost văzut tot de un jucător al lui Devis Mangia.

Pentru Gaz Metan Mediaș au marcat Marius Constantin (min. 12- penalty), Fortes (min. 26) şi I. Cristea (min.82), în timp ce pentru Universitatea Craiova au punctat Mitriţă (min. 8-penalty) şi Koljic (min. 75- penalty).

Pentru Gaz Metan Mediaș este la al treilea meci consecutiv fără înfrângere. Cu acest succes, ardelenii au urcat pe locul 4 cu 14 puncte în timp ce Universitatea Craiova, care venea după două succese şi un golaveraj de 8-1 a rămas cu 11 puncte pe locul 7.