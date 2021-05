Este Anca Serea însărcinată? Vedeta a elucidat misterul kilogramelor în plus

Anca Serea este una dintre cele mai apreciate, dar și invidiate mămici din țară. Pe de o parte, sunt multe persoane care apreciază faptul că are șase copii și se ocupă îndeaproape de ei, iar de cealaltă parte, este foarte invidiată pentru felul în care arată. Deși a avut atâtea sarcini, Anca Serea a reușit printr-o alimentație echilibrată, dar și foarte mult sport, să-și mențină o siluetă de invidiat, ca cea de la 20 de ani. De ceva timp însă, vedeta pare că a „scăpat” situația de sub control și s-a cam îngrășat. De aici și până la ideea că ar fi însărcinată, din nou, nu a mai fost decât un pas.

Cel mai probabil pentru că s-a săturat să se tot spună că este însărcinată, Anca Serea a făcut lumină în acest caz. E foarte bine știut că vedeta a afirmat de-a lungul timpului că-și dorește să mai facă un copil, dar nu e cazul acum. Din spusele prezentatoarei TV, kilogramele pe care se vede că le-a pus, sunt din cauza unor probleme de sănătate. Vedeta a mărturisit că suplimentele alimentare pe care le ia sunt de vină pentru felul în care arată acum.

„Nu, nu este adevărat. Condiția mea medicală nu îmi va mai permite, din păcate, să am în următoarea perioadă niciun fel de copil, poate doar unul adoptat. Nu sunt însărcinată sub nicio formă. Am niște probleme destul de grave medical care nu mi-ar permite.

Am luat câteva kilograme, este adevărat, vreo 3-4 și lumea probabil este învățată să fiu foarte slabă, dar din cauza faptul că iau foarte multe suplimente alimentare am mai pus câteva kilograme. Lumea probabil caută fantasticul acolo unde nu este cazul”, a spus Anca Serea într-un interviu recent.

CITEȘTE ȘI ANCA SEREA, JIGNITĂ DE RALUCA BĂDULESCU ȘI CĂTĂLIN BOTEZATU ”ESTE PREA BĂBUȚĂ”

De cealaltă parte, în urmă cu ceva timp, Adi Sînă mărturisea într-o emisiune TV că ar fi foarte frumos să vină pe lume și al 7-lea copilaș. Ar exista totuși o problemă. Ar trebui să schimbe numele site-ului „6copii.ro” , iar acest lucru este destul de dificil.

” Ar fi frumos. Deocamdată sunt șase. Ar fi complicat dintr-un singur punct de vedere, că ar trebui să schimbăm numele site-ului nostru, dar am putea rezolva și treaba asta. E complicat cu numele, e greu să le schimbi după aia”, a mărturisit Adi Sînă.

VEZI ȘI ANCA SEREA, PICTORIAL INCITANT ÎNTR-O LENJERIE INTIMĂ SEXY. DECLARAȚIA DE DRAGOSTE CU CARE A SURPRINS-O ADI SÎNĂ ÎN PUBLIC

Sursă foto: instagram.com