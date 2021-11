Este anunțul momentului! Celia spune stop carierei muzicale: ”Am simțit că nu-mi mai găsesc locul!”

Celia avea să facă anunțul care a bulversat showbiz-ul: se retrage din muzică! Artista a povestit, la emisiunea Viața Vedetelor, prezentată de Karym, că nu-și mai regăsește locul, astfel că decizia ei este cât se poate de argumentată.

Celia este însărcinată în cinci luni, va da naștere unei fetițe, astfel că o carieră muzicală bine conturată, de altfel, până acum, se încheie pentru artistă. Mai multe au condus, însă, la hotărâreA pe care Celia avea s-o IA zilele trecute. ”Am simțit că nu-mi mai găsesc locul. Să poți să te menții ca artist trebuie să oferi sută la sută, să-și oferi energia în proiectul respectiv. Iar eu pot să spun că m-am retras. Acesta este faptul pentru care am dispărut, oarecum, sau am fost văzută tot mai puțin. Mi-am lăsat amprenta frumos, zic eu, am trecut etapa asta minunat, mi-am trăit visul copilăriei. E adevărat că mi-aș fi dorit să ajung un artist internațional, simțeam că drumul meu este mult mai lung decât atât. Dar nu se știe niciodată, după ce trece un an, poate doi, de la sarcină. Am câteva piese gata… Dar te miri când vin înapoi”, a dezvăluit Celia. (CITEȘTE ȘI: PANDEMIA A SCHIMBAT-O RADICAL PE CELIA: ”SUNT ÎN PIJAMALE PRIN CASĂ, NEMACHIATĂ, DAR…”)

Celia va aduce pe lume o fetiță: ”E o mare binecuvântare!”

Altfel, Celia este în culmea fericirii pentru că va deveni mămică pentru a doua oară. Va avea o fetiță, iar pestru asta îi mulțumește soțului ei, Ardeli. El a susținut-o și a încurajat-o atunci când ea nu mai spera. ”Suntem și am fost extrem de fericiți, e o mare binecuvântare, mai ales când se întâmplă după ce pierzi aproape de tot speranța că mai e posibil să vină pe lume un nou suflețel. E clar că al doilea copil e o mare binecuvântare pentru că ni l-am dorit de mulți ani, îmi pare minunat și faptul că avem un băiat și o fetiță, Angelo va avea mereu grijă de surioara lui și voi fi mai liniștită în perioada adolescenței ei, cu gândul că e fratele ei aproape, el fiind cu șapte ani și ceva mai mare decât ea. Viitorul sună bine”, a spus artista.

”Soțul a fost cel care a fost primul cu dorința enormă în a avea doi copii și nu doar unul. El nu a renunțat la a spera și în momentul în care vedea că îmi pierd speranța și, cumva, renunț la gândul că vom mai avea încă un copil și mă mulțumesc cu unul îl vedeam că se supăra cumva … Așa că mă abțineam să îi mai spun că eu nu cred că vom mai reuși … Îți imaginezi că este în culmea fericirii, vorba aia: cu fetiță și băiat ești chiar binecuvântat”, a încheiat Celia.