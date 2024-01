Este oficial! 10.000 de lei de la Stat, pentru fiecare român care îndeplinește aceste condiții

Este oficial! Românii vor primi o sumă uriașă de bani din partea Statului, dacă îndeplinesc aceste condiții. Iată tot ce trebuie să știți!

Mai exact, este vorba de programul Rabla pentru sobe. Ministerul Mediului a anunțat că a dat startul programului privind acordarea de sprijin în vederea achiziționării de aparate pentru încălzirea locuințelor.

Acest program oferă un sprijin financiar de 70% din suma cheltuielilor eligibile către solicitant, cu condiția ca suma să nu depășească 10.000 de lei, inclusiv TVA, pentru fiecare dispozitiv de încălzire utilizat într-o locuință.

Citește și: CÂTE ZILE LIBERE AU ANGAJAȚII ROMÂNI ÎN 2024. CE DREPTURI AI DACĂ LUCREZI DE SĂRBĂTORILE LEGALE

Ce este programul Rabla pentru sobe

Sistemele de încălzire a locuințelor pot utiliza ca sursă de combustibil lemnul pentru foc, paleții sau bricheții, inclusiv termosobele, șemineele și termoșemineele care respectă standardele din Directiva EcoDesign: putere nominală între 8kw și 35kw, randament minim de 80%, emisii de particule (PM) sub 40mg/m3, emisii de gaze volatile sub 120 mg/m3, emisii de monoxid de carbon sub 1500 mg/m3, emisii de oxizi de azot sub 300 mg/m3.

Mircea Fechet, ministrul Mediului, a informat că AFM a alocat inițial 500 de milioane de lei pentru acest program, iar fiecare beneficiar poate primi maximum 10.000 de lei pentru înlocuirea acestor sisteme de încălzire. A menționat că din cele 7,5 milioane de gospodării din România, conform datelor statistice, 3,5 milioane utilizează lemn de foc pentru încălzire, conform News.ro.

În faza inițială, programul va fi implementat în 28 de județe, având caracter pilot și fiind destinat în primul rând mediului rural și localităților montane.

„Programul este unul pilot, ţin să precizez încă o dată acest lucru, şi se adresează pentru început comunelor din cele 28 de judeţe ale ţării din zona montană, aşa cum este definită de legislaţia în vigoare, respectiv de Legea muntelui. Acolo ştim că iernile sunt mai lungi şi mai grele. Ne adresăm comunelor, dar probabil şi altor tipuri de unităţi administrativ-teritoriale, cum ar fi satele aparţinătoare ale oraşelor şi ale municipiilor. Vom pune la dispoziţie, din bugetul AFM, pentru început, 500 de milioane de lei pentru aceste dispozitive de încălzire. Propunerea pe care o fac, astăzi, este aceea de a finanţa 70% din costurile unei astfel de sobe, dar nu mai mult de 10.000 de lei de persoană”, a transmis Mircea Fechet, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor.

Ce condiții trebuie să îndeplinești pentru a primi bani de la Stat

Persoanele care solicită trebuie să fie de cetățenie română, să locuiască în locuința pentru care cer finanțarea și să fie proprietarii acelei locuințe.

Aceștia nu trebuie să aibă înregistrate restanțe la plata taxelor, impozitelor, amenzilor sau contribuțiilor către bugetul de stat sau local.

„Ne propunem ca acest program să îl finanţăm într-o manieră similară cu cel prin care am finanţat «Rabla local». Vom implica şi primăriile. Asta înseamnă că primăriile vor avea un contract de finanţare cu Administraţia Fondului de Mediu. Cetăţenii se vor înscrie într-o platformă şi decontarea acestor cheltuieli se va face prin intermediul primăriei. Ne dorim ca oamenii să nu fie puşi pe drumuri inutil. Ne dorim ca acest program să fie unul care se va desfăşura într-un spaţiu digital, se va desfăşura online, vom avea o platformă informatică dedicată”, a mai precizat ministrul.

Citește și: O ROMÂNCĂ A FURAT „CUTIA MILEI” DIN MÂNĂSTIREA PIATRA CRAIULUI. CÂȚI BANI A GĂSIT ÎNAUNTRU, DE FAPT