Este, probabil, cel mai prost hoț din România! A spart o locuință din Brăila, dar la plecare… “Ți-am intrat pe profilul de Facebook și ți-am văzut fața!”

O persoană din Brăila a avut parte de un moment mai puțin plăcut când a revenit acasă. Și-a găsit locuința spartă și, cu inima îndoită, a pătruns în apartament. Într-un timp foarte scurt a verificat ce lucruri îi lipsesc, dar când a ajuns într-una dintre camera a avut parte de o mare surpriză.

Hoțul își uitase telefonul mobil pe masă! Incredibil, dar adevărat! Astfel că persoana a cărei locuință a fost spartă i-a aflat imediat identitatea infractorului. Surprinzător, nu a depus plângere la poliție. Dar i-a transmis hoțului că are 24 de ore să aducă lucrurile furate înapoi, în caz contrar urmând să depună plângere.

“Aş vrea să-i spun acestei persoane care mi-a spart uşa şi mi-a golit casa ieri seara cand am ieşit in oraş că şi-a uitat celularul pe masă! Acum ştiu cine eşti, ți-am intrat pe profilul de Facebook şi ți-am văzut fața! Ai 24 de ore să-mi aduci lucrurile înapoi şi să-mi repari uşa, dacă nu, mă duc la poliție. Am lăsat aici şi linkul cu profilul Facebook pentru ca toată lumea să vadă cine eşti cu adevărat”, este mesajul lăsat de persoana căreia i s-a spart locuința.