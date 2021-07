Este Simona Halep însărcinată?!? Ion Țiriac a dat-o de gol: „Eu cred că ea...”

Simona Halep a suprins pe toată lumea în acest weekend, atunci când s-a căsătorit cu iubitul ei, Toni Iuruc. Imediat după nuntă au apărut și primele semne de întrebare legate de faptul că cei doi îndrăgostiți au grăbit acest eveniment.

Se pare că, sau cel puțin așa susține Ion Țiriac, Simona Halep ar fi însărcinată. Acest fapt nu ar fi tocmai o surpriză având în vedere că sportiva din România a declarat în nenumărate rânduri că își dorește un copil.

Citește și: Luna de miere pusă în standby? Ce face Simona Halep după ce s-a căsătorit cu Toni Iuruc

Acest lucru a fost sugerat de cunoscutul omul de afaceri, cel care a lăsat să se înțeleagă că sportiva va avea nevoie de o perioadă mai lungă până la reîntoarcerea în marea competiție.

„Eu cred că Simona nu s-a accidentat, eu cred că ea nu s-a legat bine de la accidentările pe care le-a avut. Îmi doresc tare mult ca această sportivă de excepție să mai stea doi, trei ani. Cu toate că jocul s-a schimbat mult în ultimii ani.

Sunt niște fătuci de 17 ani acum… dacă îmi dau o palmă, nu mă mai ridic două săptămâni. Ca Simona să mai joace, trebuie să își refacă fizicul total. Să stea 6, 7, 8 luni, cât e nevoie. Dintotdeauna, Halep a avut un fizic senzațional, dar fragil”, a declarat Ion Țiriac, potrivit rețeteșivedete.ro.

Ce declara Simona Halep despre o posibilă sarcină

Simona Halep spune că viața ei bate tenisul și este convinsă că cea mai mare emoție sau o bucurie similară cu cea pe care a simțit-o atunci când a câștigat o finală de Grand Slem este venirea pe lume a unui copil.

„Îmi doresc să am un copil! Cred că o să depășească orice senzație pe care am avut-o eu în tenis. Am spus-o mereu: viața mea bate tenisul. Am trăirile mele, împlinirile mele, iar tenisul este ca o completare. Este ceva ce mi-am dorit să fac și mi-am dedicat toata viata acestui sport, dar ramane limitat, adică nu poate să ia fața vieții mele.

Aici nu e ca-n tenis. Orice fac în viață, am un plan. Dar, ajustez orice plan de-al meu persoanei de lângă mine, familiei și așa mai departe. Am învățat, oarecum, în ultimul an să trăiesc zi de zi și să mă bucur de fiecare zi. M-am maturizat și sunt împlinită”, a spus sigură pe ea Simona Halep, în cadrul emisiunii 500 de apropo-uri.

Nu rata: Ce avere are soțul Simonei Halep, Toni Iuruc. A făcut milioane de euro foarte ușor