Este total interzis să faci asta azi, 15 august 2023. Tradiţii şi obiceiuri bizare de Sfânta Marie

Toți creștinii ortodocși prăznuiesc astăzi, 15 august, Adormirea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mare, așa cum mai este cunoscută în popor. Ca în fiecare an, românii au o serie de tradiții, obiceiuri și superstiții pe care le respectă cu sfințenie. Din bătrâni se spune că nu trebuie să faci anumite lucruri în această zi, pentru ca totul să-ți meargă ca pe roate. Ce este total interzis să faci în zi de mare sărbătoare, pentru a nu atrage ghinionul?

Adormirea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mare, așa cum se mai spune în popor, este una dintre cele mai importante sărbători creștine. Românii urmează mai multe tradiții și obiceiuri, la fel ca-n fiecare an. În dimineața acestei zile, oamenii merg la biserică și sfințesc mâncarea pregătită pentru a da de pomană sufletelor adormite. Sigur că, fiecare zonă a țării are rânduielile ei. Spre exemplu, în Transilvania, femeile trebuie să se trezească primele în această zi, să meargă la preot pentru a binecuvânta bucatele, pe care le iau apoi și le duc la cimitir, unde le împart către alte persoane. Pe masă se pun struguri sau prune, căci așa se spune din bătrâni că este bine.

Ce este interzis să faci de Sfânta Marie

Credincioșii nu au voie să muncească, pe 15 august, pentru a nu atrage ghinionul. Este o zi pe care oamenii trebuie să o petreacă în liniște, alături de familie, departe de agitația urbană. Dacă nu plecați în nicio vacanță și rămâneți acasă, atunci trebuie să vă avântați de la treburile gospodărești. Nu este bine să spălați și nici să aprindeți vreun foc. Din popor se mai spune că oamenii trebuie să evite tunderea părului și aruncarea lui la gunoi, de Sfânta Marie.

Nu este bine să mergi înapoi, pentru că atragi tristețea Maicii Domnului. Se mai spune că dacă de 15 august vor înflori trandafirii atunci toamna va fi una lungă și călduroasă. Femeile însărcinate trebuie să se roage la Maica Domnului, astăzi, pentru sănătatea lor și a pruncilor. Tot astăzi, fetele nemăritate trebuie să poarte în sân un fir de năprasnic pentru a-și întâlni ursitul. Pe 15 august, ciobanii coboară oile din vârful muntelui, semn că vara este pe sfârșite.

Mulți români se întreabă dacă astăzi se spune „La mulți ani”, dat fiind faptul că sărbătoarea se numește Adormirea Maicii Domnului. Ei bine, preoții consideră că nu greșim atunci când sărbătorim de Sfânta Marie.

„Moartea pentru creştini este un moment de bucurie. Este un moment de împlinire a unei vieţi în care ai sperat o viaţă întreagă că te vei întâlni cu El. Pentru Maica Domnului, momentul este cu atât mai frumos. Pentru că este mutarea ei la cer cu sufletul și cu trupul”, a explicat preotul Vasile Ioana pentru libertatea.ro.