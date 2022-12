Un scandal monstruos a izbucnit miercuri între Cristina Cioran și fostul său partener, când a fost alertată chiar Poliția. Actrița a fost contactată de reporterii CANCAN.RO pentru a comenta motivul pentru care s-au certat în plină stradă. După cum spune chiar ea, în exclusivitate, a mers pentru a-și lua lucrurile din casa în care a locuit cu Alex Dobrescu, însă acesta a refuzat să-i permită accesul în locuință.

Alex Dobrescu și Cristina Cioran s-au despărțit în toamna acestui an, la scurt timp după ce au anunțat că se vor căsători. De atunci, au existat certuri între cei doi, însă aseară situația a degenerat.

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, actrița a povestit motivul pentru care a fost protagonista unui scandal în plină stradă. După cum mărturisește, a stabilit cu fostul său partener să meargă în incinta locuinței în care au locuit împreună până de curând pentru a-și lua lucrurile rămase după plecarea ei.

Inițial, Alex Dobrescu a fost de acord, însă, după spusele actriței, după s-a răzgândit.

(NU RATA: Cristina Cioran nu dă înapoi și pune din nou tunurile pe fostul iubit: ”Despărțirea asta e cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat!”)

„Mai aveam niște lucruri de luat, n-a vrut să mi le dea și a făcut urât„

Cristina Cioran susține că nu avea cheie pentru a intra în locuință, așa că s-a întâlnit cu fostul partener pentru a-i deschide ușa. Acesta, în final, nu a mai vrut să-i dea lucrurile actriței, iar situația a degenerat. Cristina susține că Alexandru Dobrescu a făcut urât, așa că ea a chemat Poliția.

„Mai aveam ceva de lămurit și mai aveam niște lucruri de luat. N-a vrut să mi le dea și a făcut urât. Avem niște lucruri de luat de acolo, de unde am locuit împreună și inițial a zis că mă lasă, să vin să le iau, după care s-a răzgândit. Nu aveam cheie. Am chemat eu Poliția. Am mai vorbit… Habar n-am acum (nr. cum rămâne cu lucrurile pe care le avea de luat din casa în care a locuit cu Alex Dobrescu)”, a spus Cristina Cioran, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

(VEZI ȘI: Cristina Cioran și Alex Dobrescu sunt la cuțite! Vedeta a spus totul despre fostul iubit. „Să mă lase în pace.”)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.