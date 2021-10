„Eu sunt Carla’s Dreams”. Fostul coleg al lui Cătălin Măruță de la Pro TV aruncă „bomba”

Carla’s Dreams a devenit un ”fenomen” în industria muzicală. Melodiile sale, pline de emoție, au ajuns imediat la inimile celor care le ascultă. Și cum artistul își ține ”secretă” identitatea, purtând diferite picturi-mască pe chip și este îmbrăcat din cap până în picioare, multe persoane au dorit să afle care este „identitatea” vizuală a lui Andrei Țăruș. Totuși, un fost coleg al lui Cătălin Măruță, de la Pro TV, aruncă ”bomba” zicând că el ar fi artistul!

„Eu sunt Carla’s Dreams” – spune un fost coleg de-ai prezentatorului de televiziune Cătălin Măruță, de la Pro TV. Tânărul Oxi, fostul component al trupei Zero, cea care face parte din emisiunea prezentatorului TV, a postat pe rețelele de socializare un mesaj care a stârnit amuzament în rândul internauților. Cristian Oxi Constantin, fostul iubit al lui Ruby, și-a „ținut” în suspans urmăritorii și, în spirit de glumă, a scris: ”A venit momentul să dezvălui un secret pe care am reușit să-l țin ascuns mult timp: Eu sunt Carla’s Dreams”. Evident, a stârnit imediat reacții, chiar și din partea lui Tudor Ionescu, care s-a arătat amuzat de ”dezvăluirea” făcută de Oxi.

”Eu sunt sincer și true da’ tu nu ?”, ”Râdeți voi râdeți, dar de ce credeți ca nu dă comment Carla’s Dreams? Pentru că el știe ca nu e frumos să îți comentezi singur la postări. ?”, ”Oricum știa lumea, dar nu era precisă ??”, sunt o parte din mesajele pe care Oxi le-a primit la postare.

Ruby și Oxi au format un cuplu

În anul 2013, Ruby și Oxi s-au despărțit, tânărul fiind cel care a şi lansat-o în muzică. Cei doi au format o relație timp de șase ani. La momentul respectiv, cei doi au continuat să colaboreze din punct de vedere profesional.

”Relația noastră a încetat în urmă cu aproximativ jumătate de an. Am preferat să fim discreți și să nu trecem despărțirea asta prin filtrul presei pentru că ține strict de viețile noastre personale. Nu ne-am despărțit din vina nimănui. Am avut parte împreună de 6 ani de relație frumoasă, dar proiectul de care ne ocupăm ne-a acaparat foarte mult și am ales să rămânem nu doar prieteni, ci și familie. În prezent fiecare este implicat în câte o relație, dar acesta nu este sub nicio formă motivul pentru care am ales să ne despărțim. Oxi este în continuare managerul meu, iar lucrurile nu se vor schimba din punctul ăsta de vedere sub nicio formă. Datorită lui proiectul Ruby există, iar lucrurile funcționează”, a declarat Ruby, în exclusivitate pentru Cancan.ro, în anul 2013.

Sursă foto: Facebook