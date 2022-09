Eugen Cristea îl plânge pe Alexandru Arșinel: „Mi-a fost ca un fel de frate, tată și de ce nu, un adevărat mentor”

Teatrul Constantin Tănase a devenit neîncăpător, după ce artiști, colegi, prieteni și apropiați au venit să îi aducă un ultim omagiu lui Alexandru Arșinel. Printre cei prezenți s-a numărat și actorul Eugen Cristea, un apropiat al maestrului. Vizibil emoționat și afectat de vestea tristă a dispariției „mentorului său”, soțul Cristinei Deleanu și-a prezentat regretele, dar a vorbit și despre momentele frumoase care îi leagă.

Eugen Cristea și Cristina Deleanu, soția sa, au avut o relație extrem de apropiată cu regretatul actor, Alexandru Arșinel. Tragicul eveniment i-a făcut pe cei doi să rememoreze situații și întâmplări pe care le-au trăit alături de maestru și se pare că tot ce au descoperit le-a adus zâmbetul pe buze.

„Ne așteptam la acest final total nefericit, dar de ieri până astăzi am făcut alături de soția mea un fel de rememorare a relației pe care am avut-o cu maestrul Alexandru Arșinel și am descoperit numai lucruri bune și numai lucruri frumoase”, a declarat Eugen Cristea, vizibil afectat de moartea lui Alexandru Arșinel.

Eugen Cristea: „Am avut enorm de mult de învățat de la maestrul Arșinel”

Eugen Cristea a avut numai cuvinte de laudă la adresa maestrului Alexandru Arșinel pe care l-a numit și „mntorul său”. Actorul a recunoscut faptul că a avut multe de învățat în toți acești ani și nu va uita niciodată generozitatea cu care l-a ajutat atât pe el, cât și pe alții.

Eugen Cristea a mai vorbit și despre faptul că Alexandru Arșinel și-a dedicat viața Teatrului Constantin Tănase, locul care i-a devenit a doua casă și pentru care s-a zbătut să îl mențină întotdeauna pe locurile fruntașe.

„Nu voi uita niciodată un lucru și anume că pentru mine și probabil pentru mulți dintre noi, maestrul Arșinel a fost dincolo de un actor total dăruit acestui stil revuistic care în general este cam pe nedrept condamnat pentru că aici la Teatrul Tănase s-au petrecut și se petrec în continuare lucruri extraordinare, un „OM” cu majuscule și dincolo de toate un prieten foarte apropiat. Mie cel puțin mi-a fost ca un fel de frate, tată și de ce nu un adevărat mentor. Am avut enorm de mult de învățat de la maestrul Arșinel care mi-a fost mereu alături mai ales că eu am colaborat și voi colabora în continuare cu Teatrul Tănase, m-a primit întotdeauna cu brațele deschise, dovedind o dată în plus, dacă mai era nevoie, cât de generos este. Și când spun generos, mă gândesc și la nenumărate alte ocazii în care s-a zbătut pentru acest Teatru pe care l-a iubit ca pe o a doua casă și în același timp s-a zbătut să îl mențină între teatrele fruntașe ale Bucureștiului și de ce nu ale țării.

Un om cu totul deosebit care a ajutat cât i-a stat în putință absolut pe orcine. Și lucruri ca acestea nu se uită. Va fi cu greu uitat, pentru că deja dispariția sa marchează, după părerea mea, un pas către eternitate”, a mai spus cunoscutul actor.