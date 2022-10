Eugenie Bouchard nu uită și nu iartă! Gestul controversat făcut de Simona Halep, care a marcat-o pe canadiancă: „Am rămas tare stresată!”

Eugenie Bouchard nu a dat uitării un gest controversat făcut de Simona Halep, pe durata celui mai important meci care a avut loc între cele două sportive, în circuitul WTA.

Aflată la Cluj-Napoca, unde participă la Transylvania Open, Eugenie Bouchard a remomorat un episod cu Simona Halep, pe care canadianca încă nu l-a uitat. În 2014, cele două s-au întâlnit în semifinale la Wimbledon.

Eugenie Bouchard a învins pe Simona Halep, 7-6 (5), 6-2, însă în timpul partidei, ex-liderul WTA a făcut un gest controversat, peste care canadianca nu a trecut nici acum.

„A fost unul dintre cele mai bune meciuri ale carierei mele, evident. M-am simțit foarte bine, dar lucrul pe care îl țin minte e că, la finalul partidei, am avut minge de meci. Nu știu dacă vă amintiți, dar Simona urma să servească, iar un spectator din tribune a început să țipe. Eu mi-am pierdut concentrarea, am ridicat mâna, dar Simona nu s-a oprit din a servi. A fost chiar la minge de meci. Simona a câștigat punctul, am pierdut și game-ul, și am rămas tare stresată, pentru că pierdusem mingea de meci. După care, mă bucur că am revenit și am servit pentru a mă califica în finală„, a spus Eugenie Bouchard.

Eugenie Bouchard, rivală cu Simona Halep

Eugenie Bouchard este una dintre cele mai sexy sportive în activitate. A câștigat un singur titlu WTA, la Nurnberg în 2014 și a mai pierdut alte cinci finale din circuit: Osaka, Wimbledon, Wuhan, Hobart și Kuala Lumpur. Cel mai bun loc ocupat în carieră este 5 WTA, atins în 2014. În același sezon, canadianca a eliminat-o pe Simona Halep în semifinale la Wimbledon, scor 7-6, 6-2, dar a cedat finala jucată împotriva Petrei Kvitova, 3-6, 0-6. Pe Instagram, are 2.3 milioane de urmăritori.

