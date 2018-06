Un sat din județul Mehedinți a ajuns cunoscut în toată Europa ca fiind localitatea în care nu s-a furat vreodată nimic. Povestea aproape ireală a satului Eibenthal este relatată într-un reportaj Euronews.(Console si accesorii gaming)

Incredibila poveste are loc într-o localitate mică, unde locuiesc aproape 300 de suflete. Aici, oamenii nu pun lacătul pe nimic, nu-și încuie ușine și nu-și ascund banii. De ce? Pentru că nu este nevoie.Niciun om din sat nu-și amintește să se fi furat vreodată ceva.(Cele mai bune oferte laptopuri) Mai mult, locuitorii își lasă bani în sacoșe agățate de poartă, pentru mașina de pâine, care vine de la o brutărie din satul învecinat ce trimite mașina aici o dată la două zile, relatează euronews.com. Satul Eibenthal a fost înființat în anul 1827 și este populat de circa 300 de persoane, majoritatea de origine cehă. (Citește și Există un sat din România unde tinerele învaţă să fie gospodine)

Ce spun locuitorii din Eibenthal, satul fără hoți din România

„Mașina care ne aduce pâinea vine o dată la 2 zile și eu cumpăr 4-5 pâini. Pun bani în sacoșă sau las un bilețel pe care scriu câte pâini vreau, iar șoferul îmi lasă restul. Nu am avut niciodată probleme, chiar deloc, nu am auzit niciodată să dispară banii sau pâinea”, a povestit o localnică pe nume Augustina pentru Euronews. La fel fac toți locuitorii din Eibenthal. Ștefan Benedict, un bărbat de 75 de ani, a cărui familie locuiește în acest sat de patru generații a declarat că: „Îmi las sacoșa acolo și mă duc să lucrez pe teren, iar seara, când mă întorc, găsesc pâinea și restul. Când oamenii din satul nostru merg să lucreze în Republica Cehă, li se spune”țigani români”. Când cineva se enervează, aici, în România, ni se spune că suntem ”țiganii cehi”. Este ca și cum am fi a nimănui – nu aparținem nici României, nici cehilor”.

Satul Eibenthalul s-a înființat în anul 1827, în timpul celui de-al doilea val de colonizări cu cehi, care avea ca scop colonizarea zonei de frontieră a Imperiul Austro-Ungar, în special din rațiuni militare. Zona Porților de Fier a fost vizată în mod special, Eibenthalul fiind unul dintre cele câteva sate de „pemi” (locuitori ai Boemiei) care s-au înființat în zonă în această perioadă, potrivit wikipedia.org. Majoritatea coloniștilor au venit din Plzeň, Klatovy , Čáslav și Beroun.