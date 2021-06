Andra și Cătălin Măruță au cu ce se mândri, și nu e vorba despre activitățile profesionale, unde excelează, ci despre familie! Au doi copii superbi, Eva și David, care încântă fanii de câte ori apar pe rețelele de socializare. Acum a fost rândul Evei, care cu fotografia urcată pe Facebook a făcut spectacol.

Eva zâmbește și culege, în același timp, sute de like-uri și multe aprecieri și urări numai de bine. ”Copil minunat, frumusețe de fetiță, să fii fericită lângă frumoșii tăi părinți”, ”Îți doresc mulți pupici cu sclipici, ești o minune de fetiță!”, ”Dragă, ești așa de frumoasă, exact ca și părinții tăi, mult noroc în viață”, ”Doamne, cât ești de frumoasă, ești bucuria familie tale”, ”Deja domnișorică..păpușică!”, ”Ce este fată de capul tăuuuu, ești o domnișorică extrem de cool, felicitări, Eva!”, sunt primele mesaje strânse de micuța Andrei și a lui Cătălin Măruță. (CITEȘTE ȘI: EVA ȘI DAVID MĂRUȚĂ SUNT PUȘI PE FAPTE MARI! CEI MICI ȘI-AU DESCHIS O AFACERE. „NU POT SĂ CRED! ADICĂ VOI AȚI FĂCUT CHESTIA ASTA”)

Eva Măruță i-a ”topit” pe internauți: ”Doamne, cât ești de frumoasă!”

Și e departe ca laudele să se fi încheiat. ”Ești o minunăție de fetiță, ești bucuria părinților tăi, te iubesc”, ”O scumpete de fetiță frumoasă, inteligentă, să fie sănătoasă!”, ”Ești Măruță întreagă! Iar David…Andra! Doi copii superbi!”, ”Vai, ce fetiță frumoasă are mami! Ești tare frumoasă, Eva! Dar spune-mi, ai tu o simpatie? Hai, spune, să știm și noi, babele sunt curioase …..te pup Eva și să fii sănătoasă, că de frumusețe nu duci lipsă …..pa!, ”Eva Măruță. Să știi că ești deosebit de frumoasă, ești prințesa mica?”, ”Un minut , 600 de like-uri și 15 comentarii. Scump copil”, au continuat internauții cu reacțiile. (NU RATA: VA ŞI DAVID MĂRUŢĂ AU LANSAT DOUĂ COLINDE EMOȚIONANTE. ANDRA A AVUT PIELE DE GĂINĂ CÂND LE-A VĂZUT VIDEOCLIPURILE, IAR CĂTĂLIN MĂRUȚĂ ESTE TARE MÂNDRU DE REUȘITELE LOR | VIDEO)

Eva mai face și ”nebunii”. Cu puțint timp în urmă, ea voia un cățel, așa că vocea ei s-a făcut simțită de către Andra și Cătălin Măruță. Cântăreața a mărturisit că fetița a trecut chiar la amenințări, văzând că nu se poate cu vorba bună. ”Eva ne tot amenință, că are bani din reclamă, că i-a făcut o reclamă și îi zice în fiecare zi lui taică-su de ce nu-mi cumperi, că am bani din reclamă. De un an tot asta zice, așa că..din banii de reclamă probabil că o să îi cumpăram un câine”,a spus Andra la Radio Zu.

