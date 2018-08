Ex-știrista de la Antenă rupe tăcerea la un an de la scandalul cu Adi Despot: „A fost…”

Alexandra Bădoi s-a retras de la TV, după care a urcat pe scenă la ”Vocea României”. (Oferta speciala playstation) A fost însă aproape umilită în fața telespectatorilor de către Adrian Despot, unul dintre jurații emisiunii, iar la un an de la întâmplare a decis să rupă tăcerea. Prezentă la UNTOLD, ex-știrista de la Antenă a acordat, în exclusivitate, un interviu pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România.

Furtună pe scenă la „Vocea României", în septembrie 2017! Alexandra Bădoi, o fostă prezentatoare TV, a primit un duș rece de la Adi Despot, solistul de la "Vița de vie". Dornică să ajungă un nume în muzică, tânăra şi-a încercat norocul în emisiunea amintită. N-a fost să fie. Niciun jurat nu s-a întors pentru ea! Ba mai mult, Adi Despot i-a sugerat să se lase de muzică.

“Eu sunt Adrian Despot. Am râs, am plâns, dar nu ştiam că poate să şi doară. Pe tine nici auto-tune-ul nu poate să te salveze! Sunt sigur că te pricepi la orice altceva mai bine decât la muzică”, i-a spus verde în față solistul.

CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a întâlnit-o pe Alexandra Bădoi, fata de la meteo, la UNTOLD. Nu am ratat ocazia și am întrebat-o diverse lucruri. Cu ce se ocupă în prezent, ce planuri are, întâmplarea cu Adi Despot…

“Ce fac acum? Multă, multă muncă. Reclame, proiecte, video… Împreună cu partenerul meu! Dar nu pot uita de pasiunea mea, muzica trance. Am avut colaborări cu Armin van Buuren. Pasiunea pentru muzică am avut-o dintotdeauna. După opt ani de prezentare meteo, am decis să pun în balanță ce este mai bine pentru viitorul meu. Și am urmat această cale. Untold este mai dinamic cu fiecare an, artiștii sunt excepționali. Nu am lispit de la nicio ediție”, ne-a spus Alexandra Bădoi. (VEZI AICI: O PREZENTATOARE TV, FOSTĂ CONCURENTĂ LA ”VOCEA”, A DAT MAREA VESTE LA ÎNCEPUT DE 2018)

„A fost o lecție pentru mine”

Ce a însemnat pentru ea faptul că a participat la “Vocea României”? Alexandra Bădoi a rupt tăcerea!

“Niciodată nu mi-am dorit să mă duc la «Vocea României». Nu m-am considerat niciodată o cântăreață bună, în adevăratul sens al cuvântului. Mi-ar fi plăcut să studiez mai mult. Dar o prietenă mi-a spus să vin acolo. Am zis OK, în loc să regret apoi. Nu a fost cea mai faină experiență. Nu am voie să spun foarte multe lucruri, am semnat un contract. A fost o lecție pentru mine. Prestația mea nu a fost bună, emoțiile m-au copleșit. Dar consider că nu este indicat să spui altei persoane ce trebuie să facă în viață. Fiecare persoană știe mai bine ce simte și ce are de făcut. Cred că i-am răspuns destul de diplomat atunci lui Adrian Despot. Vreau să-mi dovedesc mie că pot să cânt. Atât!”, a spus Alexandra Bădoi pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România.

Ex-știrista de la Antenă urmează să se căsătorească. Nu știe când. Ea și iubitul au o relație de mult timp. “Am fost cerută în căsătorie, dar nu ne grăbim. Eu și prietenul meu avem un program încărcat. Lucrurile trebuie să se așeze și totul să fie cum trebuie. Ne bucurăm de ce avem. Suntem împreună de șapte ani și jumătate. Suntem un cuplu fain”, s-a mai destăinuit Alexandra. (CITEȘTE ȘI: ALEXANDRA BĂDOI A FĂCUT ANUNŢUL NEAŞTEPTAT)

A prezentat opt ani rubrica Meteo la Antena 1

Dincolo de pasiunea ei pentru muzică, Alexandra Bădoi a fost o prezenţă constantă pe micile ecrane. A fost prezentatoare la Antena 1, trust din care a plecat după opt ani. Ea și-a anunțat demisia în direct, la ultima emisiune, dar și pe pagina de Facebook. Tânăra a explicat la momentul respectiv că urmează să se ocupe de un proiect personal. ”Cam atât despre vreme. Sunt Alexandra Bădoi, vreme şi vremuri bune vă doresc!” Astăzi s-a încheiat. Sunt exact opt ani… plini de emoţii, lecţii, bucurii, momente plăcute sau mai puţin plăcute”, a scris ea, pe reţeaua de socializare. (NU RATA: O MAI ŞTII PE ALEXANDRA BĂDOI? ŞI-A SCHIMBAT LOOK-UL ŞI S-A LANSAT ÎN MUZICĂ)

