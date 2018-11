Exatlon 1 noiembrie. Iulian Pîtea şi mexicanca Ana, săruturi pătimaşe în apele oceanului

Ediția de joi seară, 1 noiembrie, a fost una plină de emoții la Exatlon. Deși românii au jucat împotriva mexicanilor și au pierdut meciul, Iulian și Ana au avut ocazia să se bucure de câteva momente împotriva. Cei doi s-au sărutat pătimaș în apele oceanului.

”N-am ce să zic de fetele lor, singura fată care mi-a atras atenţia este Ana”, a spus el într-o discuţie pe care o avea cu Giani Kiriţă. „Iulian este o persoana minunata”, a spus Ana despre Iulian. Mai mult decât atât, ea i-a propus lui Iulian şi tuturor celorlalţi concurenţi de la noi să petreacă seara alături de ei, aceasta fiind încă o ocazie să petreacă timp cu cel care a cucerit-o.

După ce Iulian a sărutat-o cu foc pe Ana, prezentatorul Mexicului l-a provocat pe Iulian să o sărute din nou, în faţa tuturor, pe Ana, iar Războinicul s-a conformat, stârnind aplauze.

Se schimbă zilele de difuzare ale emisiunii Exatlon

In intervalul 19:42 – 23:29, Kanal D a fost postul de televiziune cel mai urmarit din toata tara, clansandu-se pe primul loc in topul audientelor, cu “Exatlon”. Duelul dramatic intre Doru Mesesan, de la Razboinici, si Yamato Zaharia, de la Faimosi, a strans in fata micilor ecrane, la Kanal D, peste 1.7 milioane de fani din intreaga tara.

Miercuri, in intervalul orar mentionat mai sus, Kanal D a inregistrat 6,6 puncte de rating si 15,5% cota de piata, pe targetul National.

De saptamana viitoare, “Exatlon” va fi difuzat patru zile pe saptamana, de joi pana duminica, de la ora 19:45. Incepand de saptamana viitoare, serialul “Mireasa din Istanbul” va putea fi urmarit trei zile pe saptamana, de luni pana miercuri.