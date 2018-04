Oltin a abandonat cursa în această seară la Exatlon. El a abandonat carul și s-a îndreptat spre zona unde se află personalul medical, prezent mereu în preajma concurenților. Medicii i-au administrat calmante, însp nu a putut reveni pe traseu.

Oltin a marturisit ca durerile se datoreaza unei afectiuni mai vechi de care sufera, de natura autoimuna, care s-a declansat din cauza conditiilor competitiei. Conform regulamentului, Ionut de la Razboinicii, concurentul cu care se duela Oltin, a putut sa aleaga un alt Faimos care sa continue cursa in locul lui Oltin.

„Eu am o conditie mai veche, o boala…am niste probleme cu spatele si nu prea pot sa alerg si sa sar si oricat am incercat sa imi depasesc limitele, lucrurile revin si se vede pe traseu diferenta mare. E o problema in zona lombara, ea migreaza si se duce si in coapsa femurala si in calcai, am o rigiditate lombara si de cand dormim in cotet ea s-a agravat”, a marturisit Oltin. Prestatia lui Oltin din ultima vreme l-a enervat pe Giani Kiriță. „O dă și un copil de doi ani! Ajunge, ajunge!” și „Fă lucruri elementare”, i-a strigat Giani Kiriță lui Oltin după ce acesta a aruncat niște bile prea scurt.