Un nou concurent de la Exatlon părăsește competiția. Este vorba despre Diana Bulimar, componentă a echipei Faimoșilor. Printre nominalizați se mai aflau Oltin Hurezeanu și Larisa. În prima ei reacție după eliminare, Diana a spus că e bucuroasă că merge acasă.

„Este un reality show, mă bucur că s-a întâmplat asta, nu mă bucur că s-a întâmplat cu mine. S-a văzut faptul că nu se știe niciodată, asta este. Se pare că traseele mele nu au fost la fel de bune ca ale lui Oltin, asta înțeleg din voturilor oamenilor. Am simțit de dimineață asta. Sunt bucuroasă că merg acasă și baftă colegilor”, a spus fosta gimnastă după eliminare.

Eliminarea Dianei Bulimar este cu totul și cu totul neașteptată. „Vreau să le mulțumesc colegilor, care au vorbit foarte frumos de toți trei și în rest nu am ce să mai spun. Eu am ieșit din gimnastică acum jumătate de an, iar când am auzit de această emisiune mi s-a spus că e o emisiune sportiva și asta mi-a captat atenția. Ce mi-a venit în minte a fost emoția de la start, când ești lângă adversar și ai acele emoții. Nici oamenii de acasă nu și le pot imagina, de aceea mă bucur enorm că se uită atât de mulți oameni, mai ales copii, le doresc să continue și, de ce nu, să fie aici în următorii ani”, a mai declarat Diana Bulimar în emisiunea Exatlon din 28 martie.