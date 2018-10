Exatlon. Corina Petruț s-a accidentat grav în timpul competiției din Republica Dominicană

In editia de astazi a reality-ului „Exatlon”, difuzat incepand cu ora 19:45, la Kanal D, Razboinicii si Faimosii se vor duela pe terenul din Republica Dominicana pentru premiul pus in joc – panoul cu bani. Dupa ce au pierdut vila, in confruntarea cu adversarii, Faimosii au fost trimisi la baraca, starea psihica a concurentilor deteriorandu-se treptat, iar echilibrul echipelor suferind schimbari importante.

Momente dramatice se vor derula astazi in fata concurentilor, in momentul in care Roxana Vancea, de la Faimosi, si Corina Petrut, din echipa Razboinicilor vor intra pe traseul sportiv. Inca din prima parte a jocului, inelele de pe traseu le pun in incurcatura pe ambele concurente, insa accidentarea Razboinicei opreste jocul, aceasta acuzand dureri la coloana vertebrala. In momentul in care Corina Petrut se prabuseste si isi striga durerea, toti membrii echipelor, dar si medicii intervin rapid, constienti de gravitatea situatiei.

Primul coleg care ii sare in ajutor concurentei accidentate este Alin Andronic, acesta repetandu-i fetei sa nu se miste, fiind constient ca starea de santate a fetei s-ar putea agrava. Si Roxana Vancea da dovada de fairplay, aceasta alearga intr-un suflet spre Corina, in momentul in care ii aude strigatele de durere.

Care este starea de sanatate a Corinei si ce se intampla cu concurenta veti putea afla urmarind un joc sportiv pe muchie de cutit, in aceasta seara, de la ora 19:45, la Kanal D!