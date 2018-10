Mariana de la “Exatlon” l-a surprins pe Gigi Becali cu un cadou. Cum a reacționat latifundiarul din Pipera

Mariana Nenu, una dintre cele mai dure atlete din lume, a mers la palatul din Aleea Alexandru al lui Gigi Becali, pregătită cu un cadou pentru cunoscutul om de afaceri. Fosta concurentă de la “Exatlon” și-a dorit astfel să-i mulțumească pentru ajutorul uriaș pe care i l-a dat când s-a întors din Republica Dominica și nu avea unde să locuiască. Vă reamintim că atunci, latifundiarul din Pipera i-a dat 2.000 de euro ca să își poată plăti o chirie pentru un an de zile.



Fosta concurentă de la “Războinici” s-a angajat la o firmă de curățenie, după ce și-a încheiat parcursul la “Exatlon” și a legat o prietenie frumoasă cu clientele sale. Mariana Nenu muncește din greu, însă, nu se plânge de nimic, pentru că reușește să strângă bani pentru echipamentele și deplasările la concursurile de unde niciodată nu vine acasă cu mâna goală.

Recent, cunoscuta sportivă și-a dorit să-i dăruiască lui Gigi Becali un cadou simbolic și a mers la palatul său, situat în apropierea Guvernului. Înainte să fie primită de afacerist, Mariana de la “Exatlon” a dezvăluit că adidașii pe care îi avea în picioare i-a cumpărat din banii primiți de la acesta și… chiar i-au purtat noroc la competiții.

“Vreau să-l privesc în față și să-i mulțumesc pentru generozitatea lui fără margini. În picioare am adidașii pe care i-am cumpărat din banii de la dânsul și vreau să vă spun că mi-au purtat noroc. Când îi încalț mereu am rezultate bune la competiții. Cu adidașii de la dânsul am luat mai multe titluri printre care și cel de campioană națională la 24 de ore”, a declarat Mariana, una dintre fostele concurente de la “Exatlon”, potrivit wowbiz.ro.

Latifundiarul i-a apreciat gestul și l-a emoționat, însă, nu i-a primit cadoul. Sportiva l-a înțeles, nu s-a supărat și a mărturisit că acest lucru nu a schimbat cu nimic faptul că îl respectă enorm și îl admiră.

“Am fost și l-am văzut pe domnul Gigi. I-am mulțumit mult că m-a ajutat. Se vede că este un domn care nu acceptă lucruri materiale… nu vrea pur și simplu. Dânsul ajută oamenii, dar nu vrea să primească. Nu a luat cadoul de la mine și eu îl înțeleg. El este credincios, dar nu da cu gândul că va primi înapoi. Sunt foarte fericită și contează mult că l-am văzut. Îl respect, îl admir și le urez multă sănătate dânsului și mamei dânsului ”, a declarat Mariana, una dintre fostele concurente de la “Exatlon”.