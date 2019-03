EXATLON. “Faimoșii câștigă din nou vila, după un meci tensionat! “Războinicii” nu reușesc să scape de „blestemul”

Baraca se pare ca ii inspira pe Faimosi, care au dat dovada de umor seara trecuta, venind la meci „manjiti” cu noroi, precum actorii din filmele de actiune hollywoodiene, pentru a-i intimida pe adversari. Planul lor a avut succes, Faimosii reusind sa castige meciul pentru vila, cu scorul de 10 la 6.

Desenele de pe fetele Faimosilor le-au purtat noroc in confruntare, iar Ciprian Maris a fost asemanat, de colegii sai, cu un personaj dintr-un serial foarte cunoscut, „Vikingii”.

„Se pare ca azi look-ul meu a fost asemeni personajului Floki, dupa cum mi-au spus colegii mei. Important este mi-a purtat noroc, in aceasta confruntare grea. Punctul lui Ion (n.r. Surdu) a dat startul departajarii, echipele noastre fiind, pana atunci, la egalitate, 6 la 6. De la acel moment am prins mult mai multa incredere in noi, si am gasit curajul de a castiga vila. Ne-am dorit-o foarte mult, ne-am invatat acolo; nu ne place deloc la baraca si nu vrem sa ajungem acolo; si de aceea ne-am focusat foarte tare pe joc. E bine cand totul se termina cu bine si ne bucuram ca mergem din nou la vila ” , a spus Ciprian Maris despre evolutia Faimosilor.

Razboinicii vor ramane in continuare la baraca, desi zilele trecute dadeau semne de revenire, obtinand trei victorii consecutive. Cu toate ca, la mijlocul jocului au fost in avantaj, conducand cu 6 la 4, ei nici de aceasta data nu au reusit sa mentina tempo-ul ridicat pana la finalul jocului. Echipa albastra pare resemnata cu traiul la baraca, dar hotarata sa castige meciul cu adevarat important pentru ei, cel de protectie.

„Nu am avut o zi buna si vreau sa imi cer iertare echipei, pentru ca astazi nu am reusit sa aduc nici un punct. (…) Mergem mai departe. Noi, indiferent de unde iesim, chiar si din , vom continua sa luptam. Ne-am adaptat conditiilor care ne-au fost date si ne putem adapta, fara probleme, oricaror conditii. Am demonstrat, inca o data, ca suntem o echipa unita. Nu ne vom certa, nu vor exista discutii, doar cele constructive” , a declarat Mihai Berar, la finalul jocului pentru vila.

Care dintre echipe va castiga jocul special de aventura, care se va desfasura pe traseul carelor romane, aflati in seara asta, urmarind „Exatlon”, incepand cu ora 20:00, la Kanal D.