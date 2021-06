E un milionar discret, pe care doar Rapidul l-a scos în atenția publică. Altfel, își vede de afacerile lui și nu deranjează pe nimeni. CANCAN.RO avea să-i descopere „slăbiciunea”: femeile frumoase. Și tinere! E un „donjuan”, care pare să meargă pe zicala ”Vorba dulce mult aduce”. Și chiar aduce, din câte se pare. Anul trecut, vă prezentam imaginile cu afaceristul în timp ce se asigura că iubita lui este în regulă, aplecându-se peste ea în mașină. L-am întâlnit încă o dată, cu aceeași superbă blondină, doar că acum a ”acționat” chiar mai „spectaculos”.

Nicolae Cristescu și-a scos iubita la restaurant, în Herăstrău, la o cină romantică, în început de weekend. Apoi, fostul patron al Rapidului s-a dezlănțuit, la scurt timp după ce el și iubita lui au părăsit incinta. Pe drumul până la mașină, afaceristul și ”domnișoara” lui s-au ținut de mijloc si și-au spus cuvinte dulci. Era doar „preludiul”. Când au ajuns în dreptul autoturismului, donjuanul a trecut la acțiune. A început s-o pipăie și apoi s-o sărute cu foc pe blondina care s-a rezemat de mașină.

Și a durat ceva, pentru că bărbatul de 64 de ani se „înfierbântase” vizibil. A profitat și de faptul că întunericul își lăsase mantaua peste Herăstrău, așa că nu a slăbit-o deloc pe a lui sexy-blondină. Dar mai mult nu se putea, așa că ambii s-au liniștit brusc și au urcat în autoturismul care i-a dus, lesne de înțeles, către casă.

Ce avere ar avea Nicolae Cristescu

Nicolae Cristescu a lovit la capitolul imagine atunci când a preluat Rapidul de la George Copos. Se zvonea, la acea vreme, că ar fi mai sărac de 100 de ori decât predecesorul său. Nu era deloc așa! Afaceristul deține două piețe în Capitală, mai multe carmangerii, două hoteluri, un restaurant, aproximativ 320 de magazine, o aripă a Spitalului Caritas, dar și o mulțime de terenuri.

Cum avea să preia Cristescu echipa din Giulești? Chiar el făcea dezvăluirea.

„Copos a ţinut echipa peste 20 de ani, trebuie să recunosc asta, dar am fost supărat pe el, l-am jignit. Mi-am cerut scuze în cele din urmă, dar a făcut multe. Mi-a ascuns multe datorii. Eu am preluat un club care nu avea nimic, doar culorile şi numele. Am bătut în cele din urmă palma cu Copos, pentru o echipă retrogradată.

Iubirea pentru Rapid nu poate fi explicată în cuvinte. Rapid înseamnă enorm pentru noi, mai presus de orice. Iubesc Rapid pentru că m-am născut acolo. De la doi ani sunt pe toate stadioanele unde joacă Rapid. Am amintiri fantastice, imposibil de explicat”, spunea Nicolae Cristescu.

