EXCLUSIV. Dumitru Dragomir explică ce s-a întâmplat între Anamaria Prodan și Dan Alexa: “Dacă nu a fost gelozie, s-au bătut pe lovele!”

Anamaria Prodan l-a lovit cu pumnul în figură pe Dan Alexa, la finalul meciului Astra Giurgiu – FC Botoșani, disputant sâmbătă seara și încheiat cu scorul de 2-2. Imaginile cu incidentul șocant au fost vizualizate și comentate de mulți oameni de fotbal.

Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a comentat, însă, în stilu-i caracteristic, cu mult umor.

”Nu mă bag în intimitățile fiecăruia, mai ales că, dacă e vorba de gelozie, face parte din omenie. Numai fraierii nu sunt geloși! Iar dacă nu a fost gelozie, s-au bătut pe lovele. Și atunci să le fie de bine. Pentru bani s-au bătut împărați, regi, darămite muritori ca ei!

În orice caz, păcat că s-au dat în spectacol. Ceva a fost, dar nu mă interesează. Am trecut de stadiul ăsta”, a declarat Dumitru Dragomir, pentru CANCAN.RO.

Reacția Aastrei după incidentul Alexa-Prodan

Petre Buduru, președintele comitetului director al clubului, a oferit primele declarații, privind incidentul de la finalul meciului. ”Nu am văzut ce s-a întâmplat acolo. Nu am fost, că în ultimul timp nu am mai mers la meciuri, am unele problem de rezolvat. Dar am văzut din presă ce s-a întâmplat. Am văzut imaginile… Ce să spun? Nu știm exact ce a fost, de unde a plecat… Probabil, luni vom da un comunicat. Pentru că, sincer, la ora asta, pentru că nu știm ce s-a întâmplat între cei doi, nici nu știm la ce să încadrăm incidentul în care a fost implicat antrenorul nostrum”, a spus Buduru, pentru CANCAN.RO.