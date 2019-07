Silvana Rîciu este în lacrimi după ce a aflat că unul dintre interpreții cu care a colaborat ani buni s-a stins! Bărbatul, în vârstă de doar 43 de ani, a fost răpus de o boală nemiloasă.

Doliu în lumea muzicii populare! Cristi Piele s-a stins din viață luni, după ce a pierdut lupta cu boala. Conform apropiaților, bărbatul ar fi avut cancer. Artiștii de muzică populară, în frunte cu Silvana Rîciu, sunt în stare de șoc de când au aflat nefericita veste! Cântăreața ne-a povestit prin ce cumpănă a trecut Cristi Piele în urmă cu câțiva ani.

“Nu mi-a venit să cred când am aflat că a murit Cristi pentru că nu era bătrån și nu îl știam bolnav. El își ținuse boala asta ascunsă. Știu că avea însă alte probleme de sănătate cauzate de accidentul vascular cerebral pe care îl avusese cu ani în urmă. Îl știu pe Cristi de mulți ani. În trecut venea foarte des în emisiunile mele de la Favorit Tv, dar AVC-ul pe care l-a suferit atunci, a pus capăt carierei lui muzicale. Din acel moment viața lui s-a schimbat complet. Am fost în vizită la el la spital când suferise AVC-ul și am descoperit un cu totul alt om decât cel pe care îl știam eu. Avea atunci în zilele alea mintea unui copil, se juca cu degetele pe peretele de lângă patul de spital și își imagina că ar cânta la orgă. Am plecat șocată de la spital. Au spus atunci doctorii că dacă ar fi fost creierul mare inundat de sânge, ar fi murit, dar pentru că era inundat creierul mic, mai existau totuși speranțe. M-a impresionat atunci soția lui ( Lucica) că făcea eforturi supraomenești ca el să supraviețuiască. Dormea noaptea pe scaun lângă patul lui numai ca să fie cu el 24 de ore din 24. Și asta… luni întregi. Își găsise undeva să facă duș într-o magazie insalubră, numai ca să nu stea mult plecată de lângă el. Stătea cu el zi și noapte la spital și îl învața zi de zi, puțin câte puțin să redevină iar om, să învețe din nou să mănânce, să meargă, să se descurce singur, să recunoască oamenii. Ea s-a chinuit foarte mult cu el și dacă ea nu avea atâta grijă de el, ar fi murit cu siguranță de atunci. L-am văzut în ce stare era și nu credeam că își va mai reveni vreodată. Dar iată că Dumnezeu a avut alte gânduri cu el, l-a mai lăsat câțiva ani pe pământ. Probabil trebuia să mai facă ceva cu viața lui”, a declarat Silvana Rîciu, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

În iarna lui 2018, Silvana Rîciu a făcut chiar un apel umanitar pentru Cristi Piele. Ea a postat pe pagina sa de socializare un mesaj în care ruga românii să-i ofere o mână de ajutor solistului.

“Pentru că suntem în perioada Crăciunului, vă îndemn să facem un bine unui om care are mare nevoie de ajutorul nostru. Cristi Piele… cândva venea foarte des în emisiunile mele însă un accident vascular celebral pe care l-a avut cu ceva ani în urmă i-a frânt “zborul”. I-a luat foarte mult să își revină fizic, dar a rămas cu sechele neurologice. Nu mai știe nici să cânte, nici nu mai poate munci pentru a se întreține, iar cu suma mică pe care o primește de la stat nu își poate duce traiul de pe o zi pe alta. Are în plus nevoie de bani pentru tratamente, analize neurologice. Nu mai spun… pentru mâncare, facturi… cine a văzut un astfel de caz ca al lui, știe despre ce vorbesc și că recuperarea se face în ani mulți și cu eforturi mari”, era mesajul postat de cântăreața de muzică populară.

Cristi Piele s-ar fi despărțit de soția lui, iar cei doi copii au rămas în grija ei. Bărbatul ar fi locuit singur în ultima perioadă de viață, mai spun surse din lumea muzicii populare.