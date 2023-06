Exclusivitate Cancan.ro: Am aflat cerințele extravagante ale artiștilor internaționali care vin la SAGA Festival între 23-25 iunie la Romaero în București

Cu mai puțin de 3 săptămâni până la SAGA, pregătirile sunt în toi pentru cel mai mare festival al Bucureștiului. Cei mai cunoscuți artiști ai momentul vin pentru prima dată în România, iar cei 165 000 de festivalieri se vor bucura de show-uri memorabile la cele 7 scene cu producție impresionantă între 23-25 iunie la Romaero. Lil Nas X, Wiz Khalifa, Skrillex, dar și Franky Wah, Mochakk, Vintage Culture, dar și Melanie C, Delia, B.U.G Mafia, Spike, Tale of Us, Fisher au pregătit super concerte pentru publicul din București.

Cancan.ro a aflat în exclusivitate care sunt cerințele extravagante, dar și surprizele pe care le pregătesc artiștii.

Lil Nas X va aduce un concept de show complex, cu peste 50 de dansatori pe scenă, cu scenografie și vizualuri excentrice. Controversatul artist vine în premieră în România și promite un show demn de un superstar de talia lui.

Skrillex, unul dintre artiștii momentului, cu show-uri sold out în întreaga lume, va veni la București cu o zi înainte de show pentru a se bucura de capitala României. Artistul a cerut atât în backstage, cât și în camera de hotel, un mini studio să poată lucra, chiar și în turneu. Acesta a lansat la începutul acestui an două albume și a tease-uit alte trei albume.

Fisher va aduce multă energie la scena Heat (tehno) din festival. După show-ul său, artistul se va retrage la hotel într-o cadă cu multă gheață.

Programul celor 3 zile de festival pentru scenele Source, Heat, Spark, Switch și Drift este împărțit după cum urmează:

Vineri: Lil Nas X, Skrillex, Adriatique, Nina Kraviz, Richie Hawtin, Melanie C, Delia, Franky Wah, 999999999, Gordo, Hector Oaks, Hitty, Paula Temple

Sâmbătă: Elley Duhé, Fisher, Robin Schulz, Gabry Ponte, Hot Since 82, Ida Engberg, Joel Corry, Justus, Loco Dice, Paco Osuna, Subcarpați

Duminică: Wiz Khalifa, Alan Walker, Tale of Us, Adam Beyer, B.U.G. Mafia, I Hate Models, Kevin De Vries, Mochakk, Sickick, Spike, Vintage Culture.

Artiștilor deja menționați li se alătură DJi din scena locală de EDM, tehno și house.

Switch stage hijacked by Hustle aduce artiști precum IAN, Deliric, Killa Fonic, Nane, Puya, Azteca, Gheboasă și alții.

Mai sunt încă puține bilete disponibile pe sagafestival.com, cele mai multe dintre categorii sunt deja sold out.

Prezentat de pionierii evenimentelor de muzică electronică, ALDA, parte a familiei Insomniac, SAGA este un festival de muzică inovator, ce are loc pe Aeroportul Romaero din București. SAGA aduce publicului unii dintre cei mai iubiți artiști și o producție audio-vizuală uluitoare, totul într-o atmosferă incluzivă, care creează o petrecere supremă pe care Bucureștiul o aștepta demult.

Prima ediție a Festivalului SAGA a avut loc la Romaero, cu peste 135 000 de persoane prezente la eveniment, iar cea de-a doua ediție, de la Arena Națională, s-a bucurat de prezența a peste 150 000 de persoane în capitala României.