Experienţă îngrozitoare a unei românce, într-un tren din Budapesta. Ce i s-a întâmplat la 6 dimineaţa

Pentru mulți români mersul cu trenul este o adevărată provocare. Condițiile din trenuri, întârzierile mari și personalul nu tocmai amabil îi fac pe mulți să se gândească de două ori înainte de a cumpăra un bilet. Însă, se pare că situația este aceeași și în afara granițelor țării. O româncă a povestit coșmarul pe care l-a trăit pe o cursă București-Viena.

Femeia a avut de parcurs o rută destul de lungă, însă nu se aștepta ca întreaga călătorie să se transforme într-un coșmar. Șirul de evenimente neplăcute a început în Budapesta și a continuat. Iar dacă drumul inițial i s-a părut teribil, cel de întoarcere a fost și mai rău.

(CITEȘTE ȘI: ULTIMA ORĂ! S-A RĂSTURNAT MOCĂNIŢA, DUPĂ UN IMPACT VIOLENT CU O MAŞINĂ. ŞOFERUL A INTRAT DIRECT ÎN LOCOMOTIVĂ)

Povestea româncei începe la finalul lunii noiembrie. Aceasta a plecat cu trenul din București către Viena și a decis să își cumpere un bilet la cușetă, având în vedere că avea o distanța lungă de parcurs. Însă, surpriza a venit în Budapesta, acolo unde a fost obligată să coboare din tren, deși avea o cursă directă.

La 6 dimineața, în Budapesta călătorii au fost dați jos și au stat în frig mai bine de o oră. În final, au fost preluați de un alt tren, unul fără cușetă.

După o oră și jumătate de stat în frig, am fost preluați de un tren (evident fără cușetă) cu scaune normale către Viena”, a declarat femeia, potrivit adevărul.ro.

„Am plecat cu trenul din București către Viena pe 29 noiembrie 2023, cu o întârziere de 20 de minute. Am avut bilet la cușetă. După intrarea în Ungaria, pe la 6 dimineața, am fost dați jos din acest tren direct către Viena, în Budapesta.

Deși a crezut că a trecut prin ce era mai rău, românca avea să fie surprinsă. Drumul de întoarcere a fost cu mult mai îngrozitor. Din Viena a plecat cu o întârziere de două ore, iar la intrarea în Ungaria schema s-a repetate, toți călătorii fiind dați jos din trenul ce trebuia să fie direct.

Mai mult, oamenii au fost lăsați de izbeliște și obligați să încerce să prindă, pe cont propriu, unul dintre cele trei trenuri care plecau spre Budapesta.

Am ales unul însă în ultima clipă, oamenii au început să sară din el, printre care și noi, pentru a prinde un altul către Budapesta Keleti”, a mai spus femeia.

„La întoarcere, însă, plecare pe 3 decembrie 2023, începe o altă nebunie. Din Viena trenul vine cu întârziere de două ore. Imediat după intrarea în Ungaria ne-au dat jos. Fără explicații. Am alergat după trenuri către Gyor, iar de la Gyor au fost trei trenuri către Budapesta. Fiecare a prins ce a putut.

În cele din urmă, românca a reușit să ajungă în Budapesta cu o întârziere de 20 de minute. Acest lucru a făcut-o să piardă trenul către România. Au urmat două ore lungi de stat în frig și încercări de a găsi un tren cu care să ajungă acasă. În cele din urmă, călătorilor li s-a permis să cumpere bilete, fără loc, într-un alt tren.

„Am ajuns în Budapesta cu întârziere de aproximativ 20 de minute, cu insistențe ca trenul de România să ne aștepte. Nimic, însă, de data asta CFR-ul a fost punctual… În gara din Budapesta, ceva ireal. Pe lângă frigul crud, oamenii și mai cruzi.

Două ore am încercat să luăm bilete pentru trenul de 22.45 spre România. Când am renunțat la luptă, doamna de la ghișeu ne-a chemat înapoi și ne-a spus că vom avea bilete. Fără locuri însă. Am luat așa, de disperare să ajungem acasă”, a mai relatat femeia.