Experiența Iulianei Luciu la ”Asia Express” a fost ruptă din realitate: ”Despre foamete ştiu pentru că am ţinut dieta foamea…”

Iuliana Luciu a făcut niște mărturisiri cutremurătoare. Experiența ei la ”Asia Expres” a fost ruptă din realitate!

Iuliana Luciu a vorbit despre cât de uşor i-a fost să se adapteze condiţiilor din competiţia ”Asia Express” deoarece păreau erau rupte din realitate. Sora Nicoletei Luciu era obișnuită să facă sacrificii, să nu mănânce cu orele și să se spele cu apă rece. (CITEȘTE ȘI: IULIANA LUCIU A AJUNS CU SALVAREA LA SPITALL! CE A POSTAT APOI VEDETA! FANII EI S-AU SPERIAT)

„Eu de la 16 ani m-am pregătit pentru „Asia Express”. Tatăl meu, pe care îl ştiţi foarte bine, când era el foarte bine dispus şi ajungea acasă şi uita să scoată cheia din uşă, eu mă întorceam de la şcoală flămândă, mă rog, uşa închisă şi uite cum stăteam eu şi aşteptam câteva ore, număram scările până se trezea el ca să intru în casă. Despre foamete ştiu pentru că am ţinut dieta foamea, adică sunt obişnuită cu ea.

Eu am încercat să o înţeleg pe Marga pentru că eram într-o situaţie foarte grea pentru ea, era total ieşită din zona ei de confort şi la un moment dat se adună. Când nu dormi bine, când nu mănânci, când nu ai unde să te speli şi te speli doar cu apă rece. Când nu eşti obişnuită cu greul, dar eu sunt obişnuită cu greul că de la 16 ani sunt pe picioarele mele”, a spus Iuliana Luciu la Antena Stars.

”Au existat tensiuni între noi”

Iuliana Luciu recunoaște că și-ar fi dorit foarte mult să rămână în competiție, chiar dacă au existat unele tensiuni între ea și Margherita de la Clejani. Dar spune că aceasta era la limita puterilor. Totuși, Iuliana spune că nu ar mai pleca alături de ea la un asemenea drum!” (VEZI ȘI: MARGHERITA DE LA CLEJANI, DE URGENȚĂ LA SPITAL! DECIZIA LUATĂ DE PRODUCĂTORII DE LA “ASIA EXPRESS” PENTRU EA ȘI IULIANA LUCIU)

”Eu eram centrată pe concurs și îmi doream foarte tare să rămân în competiție. Deși au existat tensiuni între noi, Marga nu este deloc un om rău, nu am simțit că a spus ce a spus din suflet, ea săraca era la limita puterilor. Este artistă, ea are alte calități, printre care o voce minunată, pentru care merită apreciată. Indiferent ce spun haterii, Marga are farmecul și hazul ei. Este adevărat că nu aș mai pleca cu ea la un astfel de drum, pentru că nu are rezistență fizică și psihică. Vă mulțumesc tuturor și vă recomand să urmăriți în continuare Asia Express, aveți ce vedea! (deși am ieșit din concurs, am mai aflat una-alta și va asigur că vor fi momente în care ți se taie respirația, oricât de puternic ești psihic)”, a scris Iuliana Luciu pe pagina sa de socializare.