Experiența pe care a trăit-o Ioana Dichiseanu la Lisabona. A oferit un omagiu Amaliei Rodrigues, „Zeița muzicii Fado”: „A fost cu atât mai emoționant, pentru că și tata a fost în aceeași casă, în urmă cu mulți ani”

Spre finalul lunii iunie 2023, la Lisabona a avut loc un concert-omagiu de muzică fado, în memoria „Zeiței Muzicii Fado”, Amalia Rodrigues. Atunci, Ioana Dichiseanu a susținut un moment artistic care a reușit să capteze atenția celui mai mare ziar din Portugalia. De altfel, despre această experiență emoționantă a vorbit chiar Ioana Dichiseanu, în cadrul unui interviu special. Iată mai jos, în articol, detaliile!

În data de 29 iunie 2023, Ioana Dichiseanu a susținut un concert-omagiu în memoria Amaliei Rodrigues. La casa „Zeiței Muzicii Fado”, a încântat sufletele celor prezenți cu piese din repertoriul acesteia. De altfel, a interpretat și una dintre piesele Mariei Tănase, și anume „Până când nu te iubeam”. A fost o experiență foarte emoționantă, mai ales că în locuința „Zeiței” a fost, cu mulți ani în urmă, și tatăl ei, Ion Dichiseanu. De altfel, în casa Amaliei Rodrigues se află și câteva imagini în care artista apare alături de tatăl Ioanei Dichiseanu.

Invitația a venit din partea Institutului Cultural Român (ICR). După ce au venit și aprobările din partea ICR București, s-a anunțat oficial evenimentul care a avut loc la Lisabona, Portugalia. Evenimentul a fost emoționant, luând parte atât români, cât și portughezi. Toată lumea a fost încântată de prestația artistică.

„La eveniment au fost prezenți atât portughezi, cât și români. Au fost foarte, foarte încântați, cel puțin portughezii nu mai știu ce să-mi mai spună, cum să îmi mai spună despre cât de mult apreciază că interpretez cântecele în limba lor, că am ales să cânt fado. A fost cu atât mai emoționant, pentru că și tata a fost în aceeași casă, în urmă cu mulți ani. Sunt și câteva fotografii cu Amalia Rodrigues și tata la ea acasă. Chiar Amalia Rodrigues l-a invitat pe tata acasă la ea și a trimis șoferul ei personal pentru a fi adus acasă la ea”, a mărturisit Ioana Dichiseanu.

Ioana Dichiseanu este mândră de fiica ei, Anastasia! Micuța îi calcă pe urme!

Deși portugheza nu este o limbă tocmai ușoară, Ioana Dichiseanu a marcat o performanță fantastică, cântând perfect la concertul-omagiu de la Lisabona. De altfel, a vorbit, printre altele, și despre viața de familie. Fiica ei, Anastasia, îi calcă pe urme, îmbrățișând cu drag arta muzicii: „Da, și ea cântă. Și chiar are voce. Trebuie lucrată puțin, dar are o voce extraordinară pentru vârsta ei. Ea nu are voce de copil. E talentată, nu că e copilul meu, dar chiar e talentată”.

Cât despre planul profesional, Ioana Dichiseanu a mărturisit că are, la momentul actual, un proiect în desfășurare.

„Am un proiect în desfășurare, însă eu sunt mai superstițioasă, așa că nu discut nimic înainte ca totul să fie făcut ca la carte, să fie definitivate niște lucruri. Așa s-a întâmplat și cu Lisabona, n-am zis nimic până nu s-a anunțat în mod oficial. Vreau să fac ceva mai departe pe plan muzical, pentru că primesc foarte multe mesaje de la oameni pe Youtube și o să încerc ceva în direcția asta, însă nu discut acum prea multe. Lăsăm să se întâmple. Să se încheie vara, să vin acasă și să încep să lucrez la acest proiect. Deocamdată e în stadiul de documentare, ca să zic așa. Nu vreau să mă opresc doar aici, vreau să continui”, a spus Ioana Dichiseanu, pentru Actualitate.net.

Sursă foto: Facebook „Instituto Cultural Romeno Lisboa”