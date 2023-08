Experiența trăită de o familie care a plătit 1.991 de lei pentru 5 nopți de cazare în stațiunea Mamaia: „Ești jignit și amenințat pe banii tăi”

O familie a trăit o experiență nu tocmai plăcută, în stațiunea Mamaia. Pentru cinci nopți de cazare, familia a plătit suma de 1.991 de lei, însă situațiile care au fost întâmpinate în timpul sejurului au lăsat un gust amar. Unul dintre membrii familiei a mărturisit, pe internet, că problema nu ar fi fost rezolvată nici până în prezent, primind amenințări telefonice, în toiul nopții. Iată mai jos, în articol, ce a pățit familia la cazare în stațiunea Mamaia.

Familia s-a cazat la o unitate turistică din stațiunea Mamaia. Pentru că de mai bine de șapte ani nu au mai călcat pe litoralul românesc, s-au gândit să își efectueze un concediu la malul Mării Negre. Familia a fost cazată cinci nopți la o unitate turistică din „stațiunea milionarilor”. Însă experiența trăită nu a fost cea așteptată. Situația a escaladat spre o zonă negativă, căci, așa cum mărturisește unul dintre membrii familiei, primește amenințări la telefon, noaptea. De altfel, nu ar fi singurii turiști care au întâmpinat o asemenea situație.

Au plătit 1.991 de lei pentru 5 nopți de cazare în stațiunea Mamaia, dar au rămas cu un gust amar

Odată cazați în hotelul respectiv, la două zile distanță, au cerut un prosop de baie. Însă, în loc să primească articolul textil solicitat, s-a trezit cu țipete la telefon din partea unuia dintre reprezentanții unității turistice. Li s-a spus că serviciile de curățenie sunt contra cost.

„Am avut o experiență foarte urâtă cu ei, care nu se termină nici acum, pentru că primesc apeluri cu amenințări noaptea de la ei. Am fost cazați 5 nopți la ei, după a doua noapte le-am cerut un prosop de baie/picioare, să îl punem pe jos, pentru că celălalt se murdărise de la nisip, de la plajă, evident… Și nu voiam să ne batem joc de celelalte.

Mi-a țipat în telefon o femeie isterică, mi-a spus că ei nu fac curățenie, că aici nu e hotel, că doar contra cost este serviciu de curățenie. Sau că schimbă lenjeria după 3 nopți, ceea ce noi nu solicitasem oricum…”, a povestit persoana care a mers cu familia, în vacanță.

Familia a plătit un depozit de 1.500 de lei

După ce discuția telefonică s-a încheiat, turistul a primit un mesaj pe aplicația WhatsApp. Atunci, li s-a spus că sunt liberi să plece din unitatea de cazare din Mamaia. Li s-a spus că li se vor restitui banii pe două nopți. Iar, dacă mai aveau de gând să continue sejurul, să plătească un depozit de 1.500 de lei. În continuare, turistul a mărturisit că au coborât să plătească depozitul respectiv, bani ce ar fi urmat să fie returnați la două săptămâni de la check out. Pentru depozit nu a primit un proces verbal de predare-primire.

„În sfârșit, după ce am închis telefonul am primit mesaj pe WhatsApp, că dacă nu ne convine putem să plecăm, că ne returnează banii pe 2 nopți, chiar dacă noi mai aveam de stat 3, deci pe furat din start… Apoi, dacă vrem să mai stăm, să mergem să plătim jos depozit de 1.500 lei pe care am omis, deși nu ni s-a solicitat! Greșeala noastră, și pentru că eram cu un copil mic, este că am coborât și am plătit depozitul de 1500 lei.

Precizez că suma integrală pentru cazare am plătit-o la check in 1.991 lei. Depozitul, evident fără vreun proces verbal de predare-primire, nimic, doar un bon de casă, firmă noua, din 2023. În sfârșit, măgării multe! Depozitul care urma să ni se returneze după 14 zile de la check out”, a continuat să povestească turistul.

A primit amenințări telefonice, în toiul nopții

S-au scurs mai bine de 30 de zile de la check out și familia nu ar fi primit cei 1.500 de lei lăsați depozit la hotelul din Mamaia. Turiștii au lăsat recenzii pe Google și pe platforma de unde s-a solicitat cazarea. De altfel, au făcut o reclamație atât la ANPC, cât și la Poliția Economică.

„Au trecut acum mai bine de 30 de zile de la check out, le-am lăsat recenzii pe Google și pe Booking. Contul lor vechi de Google l-au șters, pentru că primiseră multe recenzii negative de la persoane cărora li s-a întâmplat cam același lucru. Banii de pe depozit evident că nu i-am primit înapoi. Le-am făcut reclamație la ANPC și la Poliția Economică. Poate cu puțin noroc rezolvă ei ceva. Nu mai fusesem la mare în România de 7 ani, am rămas așa cu un gust amar. Este foarte urât ce se întâmplă și că în 2023 ești jignit și amenințat pe banii tăi”, a mai transmis persoana respectivă despre perioada de cazare în stațiunea Mamaia.

De asemenea, familia respectivă nu ar fi singura în această situație. O altă persoană a comentat la spusele turistului, mărturisind că ea nu a lăsat depozit, însă a fost amenințată și jignită, potrivit ziare.com.

