Extravaganțele oligarhilor ruși. Top 5 cele mai luxoase avioane private | GALERIE FOTO

La doar câteva zile distanță după ce Rusia a invadat Ucraina, Uniunea Europeană a adăugat mai mulți oligarhi pe lista neagră, mulți alegându-se cu interdicții de călătorie și cu activele înghețate. De asemenea, Statele Unite au anunțat că vor lua măsuri stricte pentru a confisca proprietățile miliardarilor sancționați de UE. De-a lungul timpului, aceștia au ținut prima pagină a ziarelor cu luxul orbitor pe care l-au emanat la fiecare apariție publică. Toți au propriile avioane, iar CANCAN.RO vă prezintă un top 5 al celor mai scumpe aparate pe care le dețin oligarhii ruși, mulți dintre ai apropiați de Vladimir Putin.

1. Airbus A340-300

Proprietar – Alisher Usmanov (14.3 miliarde de dolari avere)

Preț: 350 de milioane de dolari

Alisher Usmanov are mai multe avioane, dar Airbus A340-300 este cel mai mare dintre ele. 112 milioane de dolari au fost cheltuiți pentru modernizarea acestuia. Avionul are patru motoare, raza de zbor este de 13.500 de kilometri. Nu există mai mult de 30 de astfel de avioane în lume. Garnitura poartă numele tatălui oligarhului “Burkhan”. Numărul de consiliu M-IABU în „traducere”, aparent, înseamnă „Isle of Man, Ya-AB. Usmanov”.

(VEZI AICI: IAHTUL OLIGARHULUI RUS, ANDREY MELNICHENKO, FACE FURORI ÎN CAPRI. CUM ARATĂ VELIERUL INCREDIBIL CARE VALOREAZĂ PESTE 400 DE MILIOANE €)

2. Boeing 767-300ER

Proprietar – Roman Abramovici (12.5 miliarde de dolari avere)

Preț: 191 de milioane de dolari

Aeronava este înmatriculată în Aruba (Caraibe, Olanda). Raza de zbor a acestui Boeing este de 11.000 de kilometri. Are o capacitate de 245 de pasageri. Avionul este uneori numit “bandit” pentru “ochelarii” negri caracteristici de la cabină și o dungă întunecată de-a lungul avionului. Pe lângă Boeing, Abramovici are și alte avioane private.

Top 5 avioane private ale oligarhilor ruși. Cu ce zboară miliardarul Dmitri Rybolovlev

3. Airbus A319 M-RBUS

Proprietar – Mihail Prokhorov (11.5 miliarde de dolari avere)

Preț: 88,6 milioane de dolari

Este un avion vechi de 6 ani, cu culori dinamice. Lungimea avionului este de 33,8 metri, iar întinderea aripilor este de 35,8 metri. Aeronava poate călători cu până la 156 de pasageri. Mai mult ca sigur, interiorul căptușelii este modificat special pentru nevoile miliardarului.

4. Airbus A319-133

Proprietar – Dmitri Rybolovlev (6.7 miliarde de dolari avere)

Preț: 86 de milioane de dolari

Garnitura are pe coadă inscripționat M-KATE în onoarea fiicei oligarhului, Catherine. O aeronavă de acest tip poate găzdui până la 156 de pasageri. Avionul mai este prevăzut cu o zonă de business, unde intră 19 oameni. Are o rază de zbor de până la 12 mii de kilometri.

(NU RATA: SUPERIAHTUL DE 600 MILIOANE DE DOLARI AL MILIARDARULUI ALIŞER USMANOV, CONFISCAT DE AUTORITĂȚILE GERMANE. SUA, PREGĂTITĂ SĂ ÎNCEAPĂ O SUPER-ACȚIUNE CONTRA OLIGARHILOR RUȘI)

5. Airbus A319-115 CJ

Proprietar – Andrey Skoch (6.2 miliarde de dolari avere)

Preț: 50 de milioane de dolari

Andrey Skoch este partener de afaceri cu Alisher Usmanov, la USM Holdings, care reunește active metalurgice, de telecomunicații și de internet ale partenerilor. De asemenea, deține o parte semnificativă în aeroportul Vnukovo.