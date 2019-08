Fabbrini promite revirimentul „câinilor”: „Avem şansa de a face un sezon bun!”

Mijlocașul italian Diego Fabbrini a declara – într-o conferință de presă înaintea debutului la Dinamo – că de la meciul de astăzi cu FC Hermannstadt va începe ascensiunea „câinilor”.

„Avem şansa de a face un sezon bun, chiar dacă acum situaţia nu este una convenabilă. Avem timp să recuperăm, mai ales că diferenţa dintre echipe în clasament este destul de mică. Consider că Dinamo are o echipă bună şi împreună putem face lucruri frumoase aici. Ştim pe ce loc suntem acum, dar avem timp suficient, după cum am spus. Dacă vom câştiga toate meciurile rămase vom fi campioni 100%. Sigur că nu e uşor să realizăm asta, pentru că fiecare adversar este dificil, dar Dinamo are calitate pentru a ieşi din situaţia actuală”, a declarat Diego Fabbrini.

La rândul său, tehnicianul Dusan Uhrin jr. a afirmat că partida cu FC Hermannstadt va fi una dificilă pentru elevii săi dar a precizat că elevii săi vor da totul pentru a cuceri cele trei puncte puse în joc.

„Ne aşteptăm la un meci dificil pentru că nu am mai câştigat de mult timp. În ultima partidă am jucat mai bine în repriza secundă, asta înseamnă că putem să marcăm goluri. Hermannstadt este o echipă cu jucători cu multă experienţă. Pe doi dintre ei, Ousmane Viera şi Srdjan Luchin, chiar i-am antrenat. De aceea consider că trebuie să luptăm încă de la începutul partidei pentru că avem mare nevoie de cele trei puncte. Ştiu că este cel mai greu moment din istoria clubului, dar trebuie să ne revenim. Toţi de aici ne dorim să progresăm de la meci la meci. Aşa este viaţa, uneori se întâmplă şi asemenea lucruri. Dar noi trebuie să facem totul pentru a redresa situaţia. Eu am venit aici pentru că mă aştept ca Dinamo să fie mai puternică, nu să ocupe ultima poziţie. Jucăm şi vrem să câştigăm fiecare meci. Ne dorim să jucăm în play-off”, a declarat Dusan Uhrin jr.

Partida dintre Dinamo și FC Hermannstadt va începe la ora 21:00 și va fi transmisă în direct de Digi Sport, Telekom Sport și Look. În cazul unui succes Dinamo poate ajunge până pe locul 9 în clasament.