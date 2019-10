Fabuloasa motivare din dosarul Ferma Băneasa! Curtea de Apel Brasov l-a achitat pe jurnalistul Dan Andronic după ce a constatat că DNA…

Lumea Justitiei a facut publica, în exclusivitate, motivarea celor 18 achitari dispuse de Curtea de Apel Brasov in mega-dosarul cunoscut public sub denumirea “Ferma Baneasa”, dosar pritocit de decapatorii de la DNA Brasov, procurorii Cornel David-Deca si Monica Munteanu, si confirmat de fosta sefa a Directiei Nationale Anticoruptie Laura Codruta Kovesi. Vă reamintim că timp de mai mulți ani, jurnalistul Dan Andronic (foto dreapta), patronul publicatiei Evenimentul Zilei, avocatul Robert Rosu (foto stanga), dar si oameni de afaceri romani si straini au fost tarati la DNA si instante doar de dragul justitiei televizate, implementate cu succes de Kovesi.

Fabuloasa motivare din dosarul Ferma Băneasa

Judecătorul Costel Cristinel Ghigheci de la Sectia penala a Curtii de Apel Brasov au finalizat de motivat Sentinta penala nr. 39 – in 231 de pagini – pronuntata in dosarul nr. 345/64/2016, in 27 iunie 2019, prin care au dispus achitarea celor 18 inculpati trimisi in judecata de DNA pe motiv ca “fapta nu exista” ori “fapta nu este prevazuta de lege penala”, relatează luju.ro. Rusinos pentru marii procurori umflati in pene de Kovesi, dar altfel maestri la rateurile incasate in instanta, anchetatorii anticoruptie au vazut infractiuni acolo unde o persoana nu facea decat sa isi exercite profesia, de avocat sau de jurnalist, dupa caz.

In aceasta editie vom supune atentiei cazul a doi dintre inculpatii care au fost achitati in dosarul Ferma Baneasa si a caror prezenta in cauza poate demonstra cu lejeritate ca speta a urmarit doar trofee si nume grele care mai apoi sa dea bine in bilanturile Laurei Kovesi de la Cercul Militar.

Dovada vanatorii de trofee din dosarul Ferma Baneasa este data in primul rand de incapatanarea procurorilor DNA Brasov de a scoate un dosar penal in speta Fermei Baneasa, deschizand initial un prim dosar in 2012 (63/P/2012), pe care mai apoi l-a disjuns in 2015 (18/P/2015), formandu-se mai apoi un alt dosar (259/P/2015) in acelasi an, care a fost si finalizat cu rechizitoriul din 17 mai 2016, semnat de procurorii Cornel David-Deca si Monica Munteanu, privindu-i pe Printul Paul al Romaniei, avocatul Robert Rosu, oamenii de afaceri Tal Silberstein, Benyamin Steinmetz, Remus Truica, jurnalistul Dan Andronic, dar si pe Moshe Agavi, Marcovici Marius Andrei, Mateescu Lucian Claudiu, Sin Gheorghe, Pavaloiu Nela, Dima Niculae, Jecu Nicoale si altii.

Jurnalistul Dan Andronic, agatat de DNA ca si-a exercitat profesia de jurnalist si consultant media

Astazi, odata cu aparitia senzationalei motivari a sentintei judecatorilor de la Curtea de Apel Brasov iese la iveala faptul ca introducerea in dosar a jurnalistului Dan Andronic s-a produs pentru ca, atentie, in unele discutii purtate de unii inculpati s-ar fi mentionat numele acestui, “ca fiind persoana prin intermediul carei vor controla presa”, dar si pentru ca si-a facut treaba de jurnalist si de consultant media.

Or, a retinut instanta, “publicarea unor articole in ziar ori oferirea de consultanta in domeniul relatiilor cu publicul” nu poate reprezenta o infractiune de complicitate la trafic de influenta, asa cum au dorit procurorii DNA Brasov sa acrediteze, Curtea dispunand in final achitarea lui Dan Andronic in baza art. 16 lit. b) CPP – “fapta nu este prevazuta de lege penala”.

Robert Rosu a fost inculpat de DNA pentru ca a desfasurat o activitate normala de avocat

Aceeasi situatie regasim in sentinta Curtii de Apel Brasov si in ceea ce-l priveste pe avocatul Robert Rosu, achitat in baza art. 16 lit. a) CPP – “fapta nu exista” pentru pretinsa infractiune de trafic de influenta. Cum bine ne amintim, DNA l-a acuzat pe Robert Rosu ca, exercitandu-si profesia de avocat, prin aceea ca a notificat institutii publice, a incheiat acte si imputerniciri, a redactat notificari si memorii, a participat la sedintele comisiilor de retrocedare si alte activitati specifice unui avocat, a avut un rol esential in “activitatea grupului” de obtinere a unor imobile din Padurea Snagov si Ferma Regala Baneasa.