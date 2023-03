Faceți cunoștință cu cea mai înaltă femeie din lume! Ireal câți metri are Ekaterina și ce probleme are în relațiile de cuplu

Ekaterina Lisina a ajuns celebră în toată lumea datorită înălțimii ei. A practicat baschetul la cel mai înalt nivel, a cucerit cu naționala feminină a Rusiei, chiar și un titlu european în 2007, însă a renunțat la acest sport. Tânăra a devenit celebră, după ce a intrat în Cartea Recordurilor la două capitole: femeia cu cele mai lungi picioare, 1,33 metri și fotomodelul cu cea mai mare înălțime.

Rusoaica s-a născut în Penza, în urmă cu 35 de ani și a avut o carieră de succes ca jucătoare de baschet. În 2014, sportiva și-a încheiat cariera şi ulterior s-a lansat în modelling, fiind considerată cel mai înalt model profesionist.

Cu ce probleme se confruntă Ekaterina din cauza înălţimii ei

Înălţimea i-a adus succesul în plan profesional de multe ori, însă, de-a lungul timpului, a întâmpinat şi dificultăţi.

Ekaterina a povestit, în cadrul unui interviu, faptul că cel mai greu este să-și aleagă încălțăminte, deoarece poartă mărimea 47. Cu toate acestea, tânăra este mândră de felul în care arată.

„Dacă ar fi să aleg între posibilitatea de a avea picioare lungi sau scurte, aş alege să am picioare lungi”, spunea rusoaica.

În privința relațiilor, Ekaterina a explicat că nu a avut tot timpul experienţe plăcute. Dacă unii oameni sunt impresionaţi de înălţimea ei, pe alţii îi sperie faptul că este atât de înaltă.

Se pare că rusoaica a moştenit înălţimea de la părinţii săi.

„Când am luat-o de la maternitate, am observat că are picioarele extrem de lungi, ca şi ale noastre. Eu am o înălţime de 1,98 metri, iar soţia mea – 1,88”, a dezvăluit tatăl Ekaterinei.