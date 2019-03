„Fălcosul” jubilează după victoria cu Botoșaniul: „Meritam victoria mult mai repede!”

Ioan Andone, directorul sportiv al formației FC Voluntari, a jubilat după victoria pe care echipa lui Cristiano Bergodi a obținut-o în fața FC Botoșani, scor 2-1.

La finalul meciului „Fălcosul” s-a arătat încrezător în șansele echipei de a se salva de la retrogradare și a ținut să le mulțumească jucătorilor pentru cadoul făcut având în vedere că a fost și ziua sa.

„Trebuie să le mulţumesc băieţilor pentru cele trei puncte, pentru că chiar au fost admirabili, s-au bătut şi au crezut până în ultimul moment. Jocul a fost bine pregătit. Cred că meritam victoria mult mai repede. Dacă Tudorie era mai inspirat, era cu poarta goală, dacă putea să dea pe oriunde, era 2-0 şi cred că meciul era terminat. Așa am avut emoții până la final. Sunt trei puncte de aur, am ieşit de pe ultimul loc, acum am trecut de penultimul, de antepenultimul şi am băgat Sibiul sub noi. Când am fost întrebat, am spus că părerea mea că Bergodi e omul care ar putea să ne scoată de unde eram, că eram pe ultimul loc şi era vai şi amar, distanţă mare între noi. Dar e antrenor foarte bun, eu cred că Bergodi e între primii trei antrenori din România. Nu că îl laud eu, că sunt aici, dar văd ce lucrează zi de zi şi efectiv vezi jocul. Cu Botoșani a fost un joc mult peste play-out, peste ce se joacă în play-out. Chiar ca tempo şi ca ritm putea să fie un joc de playoff, ca şi calitate” a declarat Ioan Andone la finalul partidei.

Golurile victoriei ilfovenilor în disputa cu moldovenii au fost marcate de Laidouni (min.30) și Tudorie (min.89). Reușita echipei lui Liviu Ciobotariu a purtat semnătura lui Lorand Fulop în minutul 64.

Cu cele trei puncte câștigate în acest duel, trupa pregătită de Cristiano Bergodi a acumulat 17 puncte și a egalat la puncte FC Hermannstadt, echipă care în această rundă a remizat, scor 2-2 pe terenul codașei Concordia Chiajna.

Cu un golaveraj superior însă, FC Voluntari se află pe locul 5 în play-out în timp ce Hermannstadt este pe locul 6, loc de baraj.

De partea cealaltă, învinsa ilfovenilor, FC Botoșani, se află pe locul 4 în play-out, cu 19 puncte, la egalitate cu Dinamo București care are tot 19 puncte, „câinii” fiind însă pe locul 3 cu un golaveraj superior.