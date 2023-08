Faliment pentru una dintre televiziunile vechi din România? Dezvăluiri cu greutate din interiorul postului Național TV. „Este un moment dificil”

Național TV este unul dintre cele mai vechi posturi de televiziune de la noi din țară, fiind înființat în 2003. Are 20 de ani de când rulează pe sticlă, iar până acum majoritatea românilor se uitau cu interes la filmele indiene ori la diverse emisiuni. Cu timpul, ratingul a scăzut considerabil, iar postul TV a rămas și fără producții proprii. Acum, patronii se bazează doar pe „indiene”, filmele și serialele care reprezintă o parte importantă în salvarea stației.

Managerul Dan Diaconu este director de programe la Național TV şi din luna aprilie este şi CEO, director general, al ABC Plus Media, compania care deţine atât postul TV, cât şi Naţional FM. Postul de televiziune trece printr-o perioadă de restructurări, din luna martie. Denis Ciulinaru, unul dintre veteranii companiei, cel care era și director de programe la Naţional FM a plecat de luni bune din trust. Emisiunea Miezul problemei a dispărut de pe post din luna decembrie a anului trecut. Din producție a fost scoasă și emisiunea Start Show, moderată de Diana Matei și Adrian Enache.

Managerul a vorbit despre scenariile care sunt luate în considerare pentru ca postul de televiziune să se mențină pe linia de plutire și să nu ajungă la faliment. S-a pus problema să se revină la producții proprii, însă resursele umane sunt mici, iar această variantă nu sună prea bine. Un alt scenariu ar fi menținerea filmelor și serialelor indiene, care au un real succes pe micile ecrane.

„Din primăvară, de când s-au sistat majoritatea producţiilor proprii… Este din nou un moment foarte dificil. Trebuie să ne asigurăm să avem continuitate. Eu am fost adus în poziţia de director general după momentul sistării producţiilor proprii şi am prins momentul încheierii lor. Am început în luna aprilie”, a ținut să spună acesta, într-un interviu pentru paginademedia.ro

Ce soluții a găsit managerul Național TV

Managerul Dan Diaconu are și alte soluții pentru ca postul de televiziune să iasă din criză. Este de părere că abia în septembrie se vor vedea anumite rezultate, după deciziile drastice luate în ultimele luni. „Vedem dacă putem construi în momentul de faţă o linie de business din ceea ce avem. Vrem să închiriem spaţii, să monetizăm studiourile pe care le avem. La un moment dat am mai făcut asta, i-am văzut pe aici şi pe Irina Rimes, şi cei de la Comedy Central, au închiriat la noi platouri pentru filmări”, a mai spus acesta, pentru sursa citată.

