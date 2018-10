E oficial! Pro TV a confirmat zvonurile despre Mihai Bobonete! NU este o gluma

Nu este o glumă! Pro TV pregătește un nou format de emisiune, intitulat Falsez pentru tine. Este vorba despre un show de voci după formatul „I can see your voice”. Falsez pentru tine, noul show care va începe în această toamnă la Pro TV, îl are prezentator pe Mihai Bobonete.

Alături de Bobonete vor fi patru consilieri, Anna Lesko, Monica Anghel, Gojira și Răzvan Fodor. Ei îi vor ajuta pe invitați să-și spună părerea și să descopere care dintre concurenții de pe scenă are, într-adevăr, voce și care falsează, potrivit paginademedia.ro. În fiecare ediție, un artist cunoscut în muzica românească va trebui să-și dea seama care dintre cei opt concurenți aflați pe scenă are voce și care falsează. Asta fără ca aceștia să cânte! În fiecare rundă, invitatul va elimina concurenții despre care crede că nu au voce. Adevărul va fi dezvăluit abia la final.

Fiecare invitat special va avea ajutorul celor patru consilieri ai emisiunii. Dacă invitatul special a făcut alegeri bune până la final, telespectatorii vor avea ocazia să vadă un duet între concurentul finalist și cântărețul celebru. Concurentul afon care reușește să-i păcălească pe invitat și consilieri că are voce și ajunge în finală pleacă acasă cu un premiu de 10.000 de lei. Dacă finalistul este un bun cântăreț, HaHaHa Production îi va produce primul single.