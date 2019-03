Familia ajutată de Gigi Becali trece printr-o cumplită dramă: ”Dacă eu mor, cine mai are grijă de familia asta?

Cinci oameni, doi adulţi şi trei copii, trăiesc dintr-un singur salariu şi visează doar să aibă ceva de mâncare în frigider și un acoperiș deasupra capului. Au fost ajutați de Gigi Becali, însă viața lor este dramatică.

Familia Stoian se luptă în fiecare zi cu greutățile. Și sunt momente în care cei doi soți spun că nimic bun nu li se mai poate întâmpla pe lumea asta. Sărăcie, mizerie, boli. Doar speranța moare ultima, așa cum se spune. Din cele declarate de tată, copilul cel mic este suspect de astm. Soția nu muncește, fiindcă are insuficiență renală și trebuie să facă dializă de trei ori pe săptămână. Un alt copil, Daniel, este paralizat.

„Copilul meu cel mic are un fel de „huruială” în piept. Trebuie să-i mai facem investigaţii, dar medicii spun că e posibil să aibă astm. Săracul de el noaptea strănută întruna şi îi curge nasul, consumă un sul de hârtie igienică. Iar organismul meu nu a mai suportat încă o lovitură… Am făcut infarct şi acum mă gândesc, să mă ierte Dumnezeu, dacă eu mor, cine mai are grijă de familia asta? Soţia nu munceşte că are insuficienţă renală şi trebuie să facă dializă de trei ori pe săptămână, Daniel e paralizat, iar unul dintre copii e prea mic să lucreze. O să vorbesc cu fiul meu cel mare, să se angajeze, că nu mai avem cu ce să supravieţuim”, a declarat Cornel Stoian, așa cum informează stirilekanald.ro.

E drept, Gigi Becali i-a ajutat anul trecut, cu suma de 2000 lei. Au fost bani folosiț pentru plata chiriei, însă banii s-au terminat, iar familia se află acum într-un alt impas financiar.