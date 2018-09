Familia Andreei, tânăra care a murit într-un accident rutier săptămâna trecută, apel disperat pe Facebook. Câinele victimei a dispărut de la locul accidentului: „Pentru liniștea sufletului ei, vom continua să o căutăm!”

Povestea Andreei, o tânără de 25 de ani care a murit săptămâna trecută în județul Vrancea într-un accident rutier, a emoționat o țară întreagă. Prietenii tinerei au făcut un apel pe Facebook, după ce câțelușa pe care o iubea nespus de mult a dispărut după moartea acesteia.

După accidentul în care Andreea și-a pierdut viața, cățelușa ei, Issys, a dispărut fără urmă. Câinele se afla în autotirsm la momentul tragedie. Se pare că animalul ar fi microcipat, potrivit amicilor victimei. Prietenii și rudele Andreei speră că o vor găsi pe cățelușa pe care tânăra a răsfățat-o și a iubit-o.

„Avem informația că Issys, cățelușa Andreei, ar fi microcipată. Îi rugăm pe cei care identifică un câine care seamănă cu Issys să ia legătura cu un medic veterinar pentru scanare/verificare. Vă mulțumim tuturor pentru implicare. Pentru liniștea sufletului Andreei, vom continua să o căutăm pe Issys și-i rugăm pe toți cei care o văd sau au vreo informație despre locul în care s-ar afla să ne contacteze.

Ea e Andreea, tânăra care a murit nevoinovată într-un accident rutier la Garoafa, județul Vrancea, iar ea e Issys, cățelușa ei de care era nedespărțită și care s-a aflat în autoturism în momentul impactului. Am certitudinea că Issys trăiește, doar că rătăcește în acest moment în derivă, căutându-și stăpâna, căutând hrană, apă, afecțiune. A fost văzută ultima oară pe raza localității Bizighești, la data de 17 septembrie. Eu cred în continuare că putem să ne implicăm să o găsim împreună pe cățelușa atât de iubită și răsfățată de cea care, din păcate, nu mai e printre noi. Pentru familia și apropiații ei, această cățelușă reprezintă în acest moment tot ce le-a rămas de la Andreea. Există posibilitatea ca Issys să se mai afle încă pe raza județului Vrancea sau să se îndrepte către Bacău sau Iași. La fel cum există și posibilitatea ca ea să fie ademenită, luată și ținută închisă de cineva, cu sau fără vreun scop anume, caz în care apelez la rațiunea și conștiința unor eventuale astfel de persoane. Cățelușa a fost a Andreei și trebuie să rămână în continuare la cel care a iubit-o și o va iubi de acum înainte pentru eternitate pe Andreea. Poate pentru mulți dintre noi, Issys nu e decât un câine, pentru cei apropiați Andreei, însă, Issys reprezintă o parte din ea, înseamnă consolare, înseamnă iubire, înseamnă TOT ceea ce a mai rămas. Telefon de contactcontact: ‭(0731) 874 699‬. Precizez că Issys este un Amstaff de talie medie, este femelă, nu este agresivă și are 3 ani. Nu are pete și nici cicatrice”, este anunțul publicat pe rețeaua de socializare Facebook.