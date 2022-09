Familia Simonei Halep, urare specială pentru ex-liderul WTA, după divorțul de Toni Iuruc. Ce a postat în ziua în care sportiva a împlinit 31 de ani | GALERIE FOTO

Simona Halep a împlinit 31 de ani, iar familia ei nu a rămas indiferentă, transmițând un mesaj emoționant pentru ex-liderul WTA. Aflați, în continuare, ce urare a primit sportiva, la nici o lună distanță după divorțul de Toni Iuruc.

Cu ocazia zilei de naștere, Simona Halep a primut sute de mesaje. Fratele său, Nicolae, cumnata ei, Luminița, dar și părinții, Tania și Stere, au scris, pe o rețea socială câteva cuvinte care, cu siguranță, i-au umplut suftetul de bucurie campioanei noastre.

„Fie ca bucuria pe care ai răspândit-o de-a lungul timpului să se întoarcă la tine în această zi minunată. De ziua ta îţi dorim fericire imensă şi iubire din abundență”, a fost mesajul transmis de familia Simonei Halep.

Nici Patrick Mouratoglou, actualul ei antrenor, nu a rămas indiferent. „La mulți ani uneia dintre cei mai inspirate jucătoare pe care am întâlnit-o vreodată!”, a scris și fostul antrenor al Serenei Williams.

Simona Halep, an plin cu probleme. „Mulți dintre voi mă vor înțelege”

Reamintim că Simona Halep nu a avut deloc un an bun. S-a confruntat cu probleme medicale, trecând, totodată, printr-un divorț. Recent, sportiva noastră a vorbit despre operația pe care a suferit-o la nas.

„Am avut probleme cu respirația în ultimii ani, care s-au agravat în timp. Am decis să ascult sfaturile doctorilor și să fac operația necesară. Nu o puteam face mai devreme pentru că nu am găsit cele trei luni necesare pentru recuperare. Tenisul a fost întotdeauna prioritar în viața mea! Dar am decis că acum e momentul să mă operez, dar să fac și ceva pentru mine, ca persoană. De aceea am recurs și la operația estetică, pe care o plănuiam de mai mult timp, deoarece nu îmi plăcea deloc nasul meu! Așa că am făcut-o! Am rezolvat partea funcțională, dar și partea estetică. Știu că mulți dintre voi mă vor înțelege!„, a scris Simona Halep, pe Facebook.