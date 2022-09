Simona Halep, din nou cu zâmbetul pe buze, după divorțul de Toni Iuruc. „Zi fericită!” Anunțul pe care l-a făcut pe Instagram | GALERIE FOTO

Simona Halep (30 de ani) pare că a trecut peste divorțul de Toni Iuruc (42 de ani). Zâmbește din nou, după ce în ultimele zile a traversat o perioadă neagră în plan personal și profesional. Aflați, în continuare, ce a readus-o, în weekend, pe campioana noastră pe linia de plutire. Nu ratați, totodată, o GALERIE FOTO cu ex-liderul WTA.

Simona Halep și Toni Iuruc și-au spus adio pe 8 septembrie, după nici un an de mariaj. Au urmat zile mai puțin fericite pentru sportivă, inclusiv din punct de vedere medical, fiind nevoită, recent, să treacă printr-o intervenție chirurgicală la nas (DETALII AICI).

Simona Halep, relaxare în parcul Herăstrău

Norii negri par, însă, că s-au răspândit din viața Simonei Halep. În weekend, le-a arătat celor care o urmăresc pe Instagram că poate zâmbi din nou. Fostul lider WTA a ieșit la plimbare prin parcul Herăstrău, însoțită de o bună amică.

(VEZI AICI: RADU BANCIU, ÎNCĂ O JIGNIRE LA ADRESA SIMONEI HALEP: „AMERICANII NU O LĂSAU SĂ FACĂ DUȘ SINGURĂ. INTRA ȘI UNUL CU EA, IAR DOMNUL…”)

Nu a ratat ocazia și, mulțumită de vremea splendidă de septembrie, s-a lăsat fotografiată cu zâmbetul pe buze, ipostază în care fanii așteptau, cu sufletul la gură, să o vadă din nou. Ex-liderul WTA a transmis și un mesaj: „Zi însorită, zi fericită”.

Admiratorii Simonei Halep au fost super încântați că idolul lor zâmbește din nou, după o perioadă dificilă, iar încurajările și felicitările i-au „împânzit” contul oficial de Instagram.

„Am decis să ascult sfaturile doctorilor și să…”

Altfel, Simona Halep a mărturisit că se gândea de mai mult timp să facă rinoplastie, întrucât nu îi plăcea forma nasului ei. „Am avut probleme cu respirația în ultimii ani, care s-au agravat în timp. Am decis să ascult sfaturile doctorilor și să fac operația necesară. Nu o puteam face mai devreme pentru că nu am găsit cele trei luni necesare pentru recuperare. Tenisul a fost întotdeauna prioritar în viața mea! Dar am decis că acum e momentul să mă operez, dar să fac și ceva pentru mine, ca persoană. De aceea am recurs și la operația estetică, pe care o plănuiam de mai mult timp, deoarece nu îmi plăcea deloc nasul meu! Așa că am făcut-o! Am rezolvat partea funcțională, dar și partea estetică. Știu că mulți dintre voi mă vor înțelege!”, a scris Simona Halep, pe Facebook.