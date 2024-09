Familie de români, țeapă de 3000 de euro la un hotel din Turcia. Ce au putut să găsească în cameră: ”Arăta horror!”

O familie de români și-a luat țeapa vieții, după un sejur în Turcia. Au ales să-și petreacă vacanța la un hotel din Kușadasi, însă n-au citit prea bine recenziile înainte să plece la drum. Chiar dacă se declară niște oameni fără prea multe pretenții, aceștia au avut parte de un șoc atunci când au dat nas în nas cu realitatea. Ce au putut să găsească în camera pentru care plătiseră bani grei?

O familie de români s-a bucurat timp de 7 zile de un concediu în Turcia, unde rezervase un hotel pentru care au plătit aproape 3000 de euro. Chiar dacă nu se declară o fire pretențioasă, femeia a avut parte de un șoc atunci când a văzut realitatea din camere.

Era o mizerie de nedescris, iar multe lucruri erau defecte. Românca a ținut să tragă un semnal de alarmă, pentru ca alți turiști să nu se lovească de astfel de situații. Aceasta a fost dezamăgită și de mâncare, pentru că nu era diversificată și nu aveai de unde alege. A punctat faptul că au fost zile când „nu aveau ce să mănânce”.

CITEȘTE ȘI: Ce a primit să mănânce un turist român, la „all inclusive”, într-un hotel de 5 stele din Turcia

O altă problemă pe care au întâmpinat-o și care li s-a părut bizară a fost că rămâneau fără curent în camere destul de des. Pentru a le arăta tuturor „frumusețea” hotelului respectiv, românca a postat și câteva imagini de la fața locului.

„Tocmai ne-am încheiat sejurul la Kușadasi, pe acest grup nu am găsit prea multe recenzii și l-am ales crezând că o să fie bine, noi fiind o familie fără prea mari pretenții!

Încă de cum am pășit a început chinul:

– parcarea prea mică

– ni s-au dat camere în corpuri diferite, am avut 2 camere rezervate

– camerele mari, dar mobilier vechi și la check-in ne-au fost date fără a se face curat în ele, pete de cafea pe jos, fire de păr, toaleta efectiv arăta horror, peste tot era mizerie deplorabilă (mergând la recepție au venit și efectiv au curățat superficial)

– plaja mare, cu pietre, neîngrijită, șezlonguri suficiente și până să ajungi la plajă sunt foarte multe trepte de coborât (îți piere cheful de plaja)

– la capitolul mâncare, sincer au fost zile în care nu aveam efectiv ce să mâncăm, nu foarte diversificată și ceea care se găsea era fără gust, acră, stricată

– fructele au lipsit cu desăvârșire, găseai doar mere, pere, portocale, pepene verde și galben, toate verzi.

Am uitat să menționez, în decursul celor 7 zile de 3 ori am rămas fără curent în camera, săreau siguranțele fără sa facem absolut nimic!

Sunt multe de spus, dar cred că vpam plictisit destul, atașez câteva poze pentru a susține ceea ce am scris!”, se arată în postarea făcută de româncă,pe grupul de Facebook Forum Turcia.