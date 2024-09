Ce a primit să mănânce un turist român, la „all inclusive”, într-un hotel de 5 stele din Turcia

O familie de români s-a bucurat de o vacanță pe cinste în Turcia. Au plătit o sumă frumoasă, încă din luna ianuarie, pentru a rezerva un sejur de vis în Belek. Au ales un hotel construit în 2024, de 5 stele, unde au fost înconjurați de opulență. Au mâncat pe săturate, s-au distrat de minune și au profitat de vremea frumoasă la plajă. Câți bani a scos din buzunar românul și ce a primit să mănânce de suma respectivă la complexul de lux de la turci?

Un român a mers împreună cu familia lui la un hotel de 5 stele din Belek, Turcia. Au rezervat vacanța din luna ianuarie, au plătit 3900 de euro pentru doi adulți și un copil de 11 ani. Hotelul a fost deschis la începutul acestei veri și mulți au stat cu un semn de întrebare în privința lui. Pentru a pune capăt tuturor zvonurilor, românul a ținut să descrie perfect vacanța lor. Totul a fost pe lux și opulență, au mâncat pe săturate, s-au distrat pe cinste și au profitat de vremea frumoasă la plajă.

Cazarea le-a oferit mâncare diversificată, în 7 restaurante, dar și alte servicii de top pe care nu le vezi oriunde. Printre delicatesele serite s-au numărat fructele de mare, mâncăruri tradiționale, dulciuri, băuturi de toate felurile.

„Hotel deschis în iunie 2024, am primit camera la etajul 1 cu piscină direct din cameră și vedere la mare (noi am plătit forest view), camere mari 60 m2, pe lângă lucrurile obișnuite în cameră aici au meniu de perne (poți alege densități și umpluturi diferite), geanta pentru plajă, de la recepție ai desemnat un asistent personal căruia poți să-i ceri orice pe durata șederii la hotel si chiar își fac treaba, mâncarea a fost bună si diversificata, sushi bar zilnic se pregăteau în fața ta, grill, pește la fel, alegeai ce dorești să fie prăjit, fructe de mare în fiecare zi, au chocolaterie gratuită si fac zilnic diferite tipuri de ciocolata nu poți să intri si să nu vrei ceva, vinotecă contra cost, bauturi de toate felurile la bere au corona, estrela, leffe, duval, Efes vreo 3 feluri, haineken.

Au 7 restaurante a la cart 3 cu plată 4 gratuite, noi am fost la cel asiatic Umai, unde pe lângă sushi am mâncat tipar si caracatița gătite excelent, plaja cu nisip, intrarea in mare lină, aqua parkul mare si tobogane faine pentru toate vârstele, locul de joacă pentru copii pe lângă chestiile obișnuite aveau ateliere, olărit, tâmplărie, salon de frumusețe, școala de șoferi, piscine încălzite si una cu bar in mijloc”, se arată în postarea românului, de pe grupul de Facebook, Forum Turcia.