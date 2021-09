Fanii festivalului Untold au avut parte de o surpriză de proporții. Ce artist celebru a urcat pe scenă

Fanii festivalului Untold au avut parte de o surpriză de proporții. Un celebru artist român a urcat pe scenă și i-a emoționat pe cei prezenți.

Untold a fost cel mai așteptat festival, după o perioadă de restricții. Mii de români, dar și străini au venit în Cluj pentru a-și vedea artiștii preferați. Reprezentanții festivalului le-au oferit acestora și multe surprize. Una dintre ele a fost prezența lui Gheorghe Zamfir pe scena principală.

Regele naiului a fermecat audiența cu melodii care au ajuns, de-a lungul timpului, la sufletul multor generații. Fanii prezenți au aplaudat minute în șir după ce pe Cluj Arena s-a auzit celebra melodie „M-am suit în dealul Clujului.”

Gheorghe Zamfir are în palmares compoziții recompensate cu o sută de discuri de aur și de platină, premii și distincții obținute la nivel mondial și a colaborat cu zeci de cântăreți internaționali. Este primul artist român care a câștigat două discuri de aur în SUA și care a cântat în timpul mesei private a unui Papă (Ioan Paul al II-lea, în 1988).

Intitulat Regele Naiului, Gheorghe Zamfir a colaborat cu muzicieni de top: Andrea Bocelli, Ennio Morricone, André Rieu, Richard Clayderman şi mulţi alţii. Gheorghe Zamfir a compus temele din coloanele sonore ale filmelor “Once Upon A Time in America” şi “The Tall Blonde Man with One Black Shoe”, Tarantino folosind interpretarea piesei “Lonely Shepherd” în coloana sonoră a peliculei “Kill Bill”.