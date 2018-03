Fanii naționalei iau cu asalt Bănia și au un singur gând cu Suedia: „Revanșa!”

După ce în urmă cu câteva zile a învins Israel în deplasare cu 2-1, Cosmin Contra a declarat că își dorește ca elevii săi să recidiveze și împotriva echipei naționale a Suediei în amicalul pe care „tricolorii” îl vor susține de la ora 21:30 în direct la Pro TV pe „Ion Oblemenco”.

Înaintea duelului din această seară, selecționerul a recunoscut că își dorește ca „tricolorii” să răzbune eliminarea din sferturile turneului final al Campionatuui Mondial din 1994 din SUA când Suedia a frânt visul românilor de a prinde o semifinală de Mondial.

„Am plâns atunci, la fel ca toată lumea. Acum venim după o victorie importantă în Israel, mai ales că veneam după o înfrângere acasă cu Olanda. Băieţii au reacţionat foarte bine la 1-0 în Israel. Am avut posibilitatea să analizăm ieri cele 15 minute mai puţin bune pe care le-am avut în a doua repriză. Voi încerca să introduc un 11 care să îi pună în dificultate pe jucătorii suedezi. Șutul de la distanță poate fi o armă în acest meci. Avem jucători care utilizează acest procedeu foarte bine, doar că de foarte multe ori nu vrem să mai facem o mişcare în plus şi să tragem la poartă. Nicolae Stanciu are această calitate, a încercat în Israel şi a dat un gol foarte frumos. Mai avem jucători care fac lucrul acesta şi este o armă care ne poate avantaja. Încurajez orice jucător ca de la 23-30 metri de poarta adversă să inventeze, să facă ceva diferit”, a declarat Cosmin Contra.

Partida Româânia-Suedia se va juca cu „casa închisă” jocul fiind transmis de la 21:30 în direct de Pro TV.