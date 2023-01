Fanii Vlăduței Lupău au luat foc! Ce i-au transmis artistei după ce a decis să-și vândă hainele

Nu mai este un secret faptul că fiecare ținută pe care o poartă Vlăduța Lupău la evenimente este impecabilă din cap până în picioare. Nu de puține ori, artista a primit fel și fel de întrebări cu privire la hainele pe care le poartă, așa că recent s-a decis să le facă o bucurie fanelor și să-și scoată obiectele vestimentare pe care nu le mai îmbracă, la vânzare. Însă, reacția internauților n-a fost conform așteptărilor ei.

Vlăduța este una dintre vedetele din showbiz cărora le place să fie în pas cu moda. Artista nu dă greș niciodată, mai ales când vine vorba de ținute extravagante sau rochii de gală, chiar dacă acest lucru înseamnă să cheltuie o căruță de bani.

„M-am gândit să fac un cont unde să vând hainele pe care nu le mai port. Fac sau nu?”, și-a întrebat Vlăduța Lupău fanii, în mediul online.

Fanii s-au revoltat la aflarea veștii

După ce le-a împărtășit fanilor planul ei de a-și vine hainele, internauții au început să o critice aspru pe artistă. Aceștia i-au reproșat că nu le donează, având în vedere succesul ei financiar. Ei bine, la rândul ei, cântăreața a avut o replică furibundă și a explicat de ce a ales să le vândă, după ce, mai demult a ales și varianta de a le dona.

„Eu chiar îmi dau de lucru. Am primit mesaje de la voi și m-ați întrebat de ce nu donez hainele, că la „banii mei» și de ce le vând. Ei bine, și banii mei sunt munciți și unele haine au fost destul de scumpe ca să ajungă la cineva care nu le apreciază sau nu are unde să le poarte, efectiv. Poate dau rochie care a fost câteva mii de lei și persoana respectivă la care eu aș dona rochia nu are unde să o poarte.

Am donat la un moment dat multe pachete cu haine d-ale mele sau Adi și nu au fost apreciate, poate nu au fost brand-urile preferate ale voastre, habar nu am. M-am gândit să le vând, dar dacă mă enervez nu le mai vând. Uite așa le țin eu în dulap, dar totuși parcă le-aș vinde. Am unele cu etichetă pe ele, sunt noi, nepurtate și nu le vând la prețul la care le-am luat” , a mărturisit Vlăduța Lupău în spațiul online, după cum relatează Wowbiz.ro