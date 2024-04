Fantastic! Lovitură neașteptată pentru Simona Halep, după eșecul de la Miami Open. Anunțul a fost făcut chiar de sportivă

Simona Halep (32 de ani) a avut parte de o veste neașteptată! Tenismena, care a revenit în circuitul WTA după ce i-a fost micșorată suspendarea de la 4 ani la 9 luni, a avut parte de o surpriză din partea spaniolilor. Mai cu seamă, constănțeanca a primit un wildcard pentru Madrid Open! Însăși sportiva a făcut anunțul pe rețelele de socializare. Iată detaliile!

Simona Halep a avut parte de o surpriză neașteptată din partea spaniolilor. A primit un wildcard pentru turneul care se va desfășura la Madrid, la finalul lunii aprilie. După eșecul de la Miami Open, unde a fost învinsă în meciul din primul tur de Paula Badosa, sportivei i-a revenit zâmbetul pe buze.

Constănțeanca a făcut anunțul direct pe rețelele de socializare, după ce a aflat vestea cea mare. A acceptat participarea la Madrid Open.

Vezi și DE NECREZUT! CÂT COSTĂ UN SEJUR DE 3 NOPȚI, DE PAȘTE, LA HOTELUL SIMONEI HALEP DIN MAMAIA

Citește și SIMONA HALEP, FĂCUTĂ PRAF DE AMERICANI DUPĂ ULTIMA DECIZIE: „ÎŞI BATE JOC”

Simona Halep a revenit pe teren, după ce a stat pe „bară” peste un an și jumătate. De altfel, în data de 5 martie 2024, tenismena în vârstă de 32 de ani a primit un verdict din partea TAS – Tribunalul de Arbitraj Sportiv, referitor la dosarul de dopaj. Vă reamintim faptul că jucătoarea de tenis a avut probe pozitive la antidoping, la US Open 2022. A ieșit pozitivă, atunci, la Roxadustat, o substanță interzisă de WADA. În luna martie, sportiva a primit verdictul: mișcorarea suspendării de la 4 ani la 9 luni. Suspendarea expirase în 2023, în luna iulie.

Totodată, tenismena își expusese dorința de a participa la Jocurile Olimpice. Însă, acest aspect nu ar putea fi posibil, dacă nu are clasament.

„Îmi doresc foarte mult să fiu la Jocurile Olimpice, dar cred că şansele sunt minime pentru că nu am clasament. Dacă până atunci voi reuşi să câştig câteva meciuri, o să am o șansă în plus. Mi-aș dori tare mult. Nu am plănuit nimic, nu m-am gândit până acum. Totul este o opţiune, o să fac totul pentru a participa la Jocurile Olimpice, asta e sigur. Mi-aș dori foarte mult să mă calific, dar din ce am înțeles sunt șanse minime. La Paris se joacă Olimpiada, ar fi minunat, dar nu vreau să-mi fac speranțe prea mari. Nu am clasament și trebuie să fiu în primele 60 sau 70 ca să pot juca”, spunea tenismena, conform Digi Sport.