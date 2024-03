Simona Halep a fost anunțată că visul ei s-a spulberat. Reîntoarcerea în turneele WTA nu a putut impiedica dezastrul

Cursul normal al lucrurilor a fost reluat de Simona Halep (32 de ani), revenind în circuitul WTA. Tenismena a stat pe „bară” mai bine de un an și jumătate, după suspendarea pe care a primit-o în urma testului pozitiv de antidoping de la US Open. Deși a primit un wild card, meciul din primul tur a fost pierdut de constănțeancă. Mai mult, ar avea șanse minine să participe la Jocurile Olimpice.

Simona Halep a revenit în circuitul WTA, după o lungă suspendare. Tenismena în vârstă de 32 de ani a primit un verdict din partea TAS, în data de 5 martie 2024, în cazul scandalului de dopaj. Vă reamintim faptul că jucătoarea de tenis a avut probe pozitive la antidoping, la US Open 2022. A ieșit pozitivă, atunci, la Roxadustat, o substanță interzisă de WADA.

După mai bine de un an și jumătate, tenismena a reușit să primească un verdict din partea Tribunalului de Arbitraj Sportiv, în procesul cu ITIA – Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisului. Suspendarea Simonei Halep a fost micșorată de la patru ani la nouă luni, aceasta expirând în luna iulie a anului 2023.

După toate aceste fapte, Simona Halep a primit un wild card din partea organizatorilor WTA. Jucătoarea de tenis a revenit pe teren, însă a pierdut meciul din primul tur.

Înainte de plecarea la Miami, unde a și intrat pe teren, tenismena își arăta dorința de a participa la Jocurile Olimpice. Însă, ar exista șanse minime, susține Simona Halep, deoarece nu are un clasament. Șansele ar putea să crească, dacă sportiva va reuși să câștige câteva meciuri.

„Îmi doresc foarte mult să fiu la Jocurile Olimpice, dar cred că şansele sunt minime pentru că nu am clasament. Dacă până atunci voi reuşi să câştig câteva meciuri, o să am o șansă în plus. Mi-aș dori tare mult. Nu am plănuit nimic, nu m-am gândit până acum. Totul este o opţiune, o să fac totul pentru a participa la Jocurile Olimpice, asta e sigur”, spunea tenismena.